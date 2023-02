Marina Ruiz y Omar Sánchez siguen disfrutando de su amor. Tras su viaje a Turquía para acompañar a Omar a hacerse una nueva operación estética, la influencer nos ha enseñado a través de su canal de MtMad su nidito de amor que comparte con su pareja en Canarias. "A mí me encanta. Este piso ya tenía todo y es ideal, yo si hubiese tenido que decorar lo habría hecho así", expresa la andaluza.

Mtmad

El piso cuenta con un gran salón conectado a la cocina tipo loft, una habitación de invitados, un cuarto de lavandería, o una habitación con cama de matrimonio, así es la casa de alquiler de los tortolitos, toda en blanco y con una decoración minimalista. "Estoy super a gusto en este sitio, me encuentro super bien en gran canaria la gente es maravillosa, tengo muchísimas ganas de conocer otras islas", ha dicho.

Telecinco

La pareja se conoció durante su participación en 'Pesadilla en el paraíso', y según nos contó Marina, ya habían chispas: "Estaba hablando con mis amigos y les dije que había conocido a Omar, y un amigo mío me dijo que como tal y como estaba hablando de él, me había hecho tilín. Mis amigos me conocen, yo no lo quería ver y luego boom", expresaba.

Durante su estancia en la Granja de Cádiz, entre confesión y confesión, se fueron enamorando, y a día de hoy siguen viviendo su historia de amor, como Anabel (expareja de Omar Sánchez) con Yulen Peirera que al igual que Omar y Marina, también se conocieron en un reality show: 'Supervivientes'.

Mtmad