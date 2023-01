Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

No cabe duda de que Shakira está en el pico de la cima desde que sacó su último canción. Con 'Te Felicito' y 'Monotonía', la colombiana consiguió que todos bailásemos y empatizásemos por el momento que está pasando, pero con la sesión que grabó con Bizarrap ha llegado a convertirse casi en reina del mundo. Son muchos los apoyos que ha recibido por este último "grito de rebeldía" con un mensaje muy claro:pero no es la única que está aprovechando el tirón. Su ex Gerard Piqué ha sabido salir airoso de estas pullas bromeando sobre la situación. A la que no se le ha vuelto a ver es a su actual pareja, Clara Chía. Desde que salió la ‘BZRP Music Sessions #53’ dejando por una temporada el piso que comparte con su pareja, en la zona de Sant Gervasi, en la calle Muntaner de Barcelona, por todo lo que está pasando. Tras pasar varios días como si se la hubiese tragado la tierra, por fin la hemos podido ver. Existen nuevas instantáneas de Piqué y Clara Chía durante un partido,En las fotografías, aportadas por alguien que también disfrutaba del partido, se puede ver a la pareja de lo más relajada.como por ejemplo el tema de sus hijos con Piqué. Aunque no hay instantáneas, ambos han seguido llevando sus vidas laborales como si nada desmintiendo siempre que haya un distanciamiento entre ellos por todo lo que está sucediendo.