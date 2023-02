Iñaki López hace su primera salida tras anunciar su problema de salud. Fue el pasado 3 de febrero cuando el presentador de 'Más vale tarde' utilizó su perfil de Twitter para desvelar que, durante un tiempo, estará retirado de la televisión. "Ayer, en esa sanidad pública que tanto nos cuida y que tenemos que defender, me encontraron una molestia que me va a tener un tiempo en el dique seco. Afortunadamente, cuento con un equipo de mimos y cuidados que ninguna aseguradora podría igualar. Os veo pronto" escribió junto a una foto familiar en la que aparecía arropado por su mujer, Andrea Ropero; su hijo mayor Roke y su perro Malo. El presentador estrella de La Sexta, que espera con ilusión la llegada de su segundo bebé con su compañera de cadena, no dio más detalles de su dolencia pero sí recibió el apoyo y cariño de compañeros de profesión como Mónica Carrillo, Julia Otero, Roberto Leal o Santiago Segura.

El pasado 12 de febrero, Iñaki López reaparecía en sus redes sociales para compartir cuál había sido su primera salida en los últimos días: acudir a la manifestación en favor de la Sanidad Pública que tuvo lugar en Madrid.

Mi primera salida en diez días. Pero el esfuerzo merece la pena. #SanidadPública pic.twitter.com/7hy08BftKY — Iñaki López (@_InakiLopez_) February 12, 2023

Iñaki López compartió en su Twitter una imagen de la manifestación a favor de la Sanidad Pública en Madrid con un mensaje de apoyo: "Mi primera salida en diez días. Pero el esfuerzo merece la pena. #SanidadPública", escribió junto a la imagen. Y es que, cuando anunció su problema de salud, ya reveló que se lo habían detectado en la Sanidad Pública "que tanto nos cuida y que tenemos que defender", algo que el presentador ha hecho dando ejemplo y sumándose a la multitudinaria marcha que recorrió las calles de la capital en favor de la Sanidad Pública.

Fue el pasado mes de diciembre cuando Andrea Ropero, la mujer de Iñaki López, anunciaba su segundo embarazo. La presentadora de 'El Intermedio' presume de barriguita en sus redes sociales pero ni ella ni su compañero se han pronunciado sobre el sexo del bebé. Su historia de amor comenzó cuando tuvieron que compartir camerino en Atresmedia y, en abril de 2016, DIEZ MINUTOS descubrió su relación. Dos años después, dieron la bienvenida a su primer hijo, Roke. Este 2023 será muy especial para la familia porque recibirán a su segundo bebé.