José Ortega Cano ha reaccionado a las lágrimas de Ana María Aldón. DIEZ MINUTOS recoge, en exclusiva, los duros momentos que vivió la diseñadora al no poder quedarse en la fiesta de cumpleaños de su hijo. El pasado 9 de febrero, el hijo de torero y la colaboradora televisiva cumplió 10 años. Ana María le recogió del colegio y comió con él pero después tuvo que dejarle en casa de su padre, Ortega Cano, para que celebrara junto a él su fiesta de cumpleaños. Tras despedirse del pequeño con un beso, regresó a su coche y fue cuando rompió a llorar.

Días después, el torero asistió a la presentación, en el Hotel Santo Mauro de Madrid, de una corrida de toros a beneficio de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Un acto en el que coincidió con la infanta Elena, Gonzalo Caballero y Manuel Díaz 'El Cordobés'. Ortega Cano habló sobre la reconciliación entre Manuel Díaz y Manuel Benítez: "Me ha parecido muy bien. Yo creo que han tardado mucho, pero bueno, nunca es tarde. Los dos son dos personas entrañables. Ya era hora de que sucediese esto", dijo el torero, que fue mucho más escueto cuando los periodistas le preguntaron por las lágrimas de su ex mujer.

El torero se encuentra "divinamente" y el cumpleaños de su hijo lo vivieron "fantástico, en familia". Sin embargo, en lo que se refiere a Ana María Aldón -como puedes ver en el vídeo arriba- da la callada por respuesta.

El torero y la diseñadora firmaron su divorcio en enero de 2023, tras varios meses viviendo separados y después de que ella se mudase a su nuevo chalet en diciembre de 2022. "No he sentido ni dolor, ni liberación. He sentido que era el último paso que había que dar y ya está", fueron las primeras palabras de Ana María Aldón sobre este divorcio. También confirmó que en el acuerdo regulador no hay ninguna cláusula para ella sino para su hijo: "No he querido quedarme en la casa. No hay mucho más que escudriñar".