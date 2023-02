Ana María Aldón llora por no poder estar con su hijo en su cumpleaños. DIEZ MINUTOS te muestra EN EXCLUSIVA las imágenes de la ex de José Ortega Cano, destrozada y entre lágrimas, al dejar al pequeño José María en casa de su padre el día en el que cumplía diez años. La colaboradora, que ha visto cómo su hija Gema era la primera concursante confirmada de 'Supervivientes 2023', se está adaptando a su nueva vida de mujer separada. Y aunque ante la prensa y en su trabajo en 'Fiesta' se esfuerza en mostrar la mejor de sus sonrisas, cuando cree que nadie la ve, se rompe como podrás ver en nuestro número de papel que ya está en el kiosco.

Precisamente eso fue lo que le pasó a Ana María Aldón, que enseñó su nueva casa en 'Fiesta', el pasado 9 de febrero, día que su hijo José María cumplía diez años. La gaditana le recogió del colegio y comió con él pero después tuvo que dejarle en casa de su padre, Ortega Cano, para que celebrara junto a él su fiesta de cumpleaños. La colaboradora salió del coche para despedir con un beso y un abrazo a su retoño y, cuando el pequeño entró en casa del torero, rompió a llorar.

Una vez que Ana María Aldón se despidió del pequeño en la puerta, no pudo contener las lágrimas. Muy afectada y apoyada sobre el volante de su coche, la ex de Ortega Cano permaneció unos minutos en el interior de su vehículo, a las puertas de la casa del diestro, la que hasta hace unas semanas también fue su hogar. El niño entró solo, por lo que Ana no tuvo que cruzarse con su ex marido, con el que dice que se lleva bien por su hijo.

Y es que al pequeño José María le esperaba la fiesta de cumpleaños que su padre, Ortega Cano, le había preparado en un parque de ocio con tirolinas o rocódromo. A la celebración acudió su hermana mayor, Gloria Camila; su tía Mari Carmen y Rosa Benito con Rosario Mohedano pero no estuvo su madre. Ana María no tiene relación ni con Gloria Camila, que además ha criticado a su hija Gema, ni con las hermanas de su ex marido, por lo que quizás acordase no ir a la celebración, aunque muchos aseguran que no estaba invitada.

