Ana Fernández ha estallado contra los Premios Goya . Todos los años, la gala no solo genera hablar de los mejores y peores looks de los invitados, sino de alguna que otra polémica. El acto de reivindicación de Sara Sálamo al no utilizar maquillaje para posar en la alfombra azul de los Goya ha dado mucho de qué hablar. También el cambio físico de la actriz Berta Vázquez , pero parece que la cosa no queda aquí y conforme van pasando los días, más entresijos van saliendo. La protagonista de la última polémica ha sido Ana Fernández, que a través de su cuenta de Instagram, ha respondido a lo que no se ve de esos eventos.



"Como veo que se están reivindicando tantos temas respeto a los Goya (duras críticas a estilismos, cambios físicos, maquillaje o no maquillaje…) me animo a añadir otro tema debate que se ha vivido este año", comienza la actriz en su reflexión, compartida este lunes, 13 de febrero, dos días después de la gala.

La intérprete, con sus palabras en Instagram, ha querido contar lo que pasa con los actores "menos populares": "'Quién pasa por la alfombra azul' La prohibición que vivimos un número interesante de actores y actrices es algo que me parece absolutamente lamentable y que las excusas que se han dado son más lamentables aún (petición previa para entrar en el listado de alfombra roja, ser académico, es decir, pagar la cuota, aunque algunos lo eran y tampoco se les dejó, si no lo eras o se te había pasado el recibo, no había solución porque tienes que haberlo hecho hace seis meses… Y no sé cuántas excusas más)", ha explicado para explayarse con detalles.