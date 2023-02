Gloria Camila no está dispuesta a seguir callada. La hija de José Ortega Cano ha estallado contra la hija de Ana María Aldón después de conocerse su posible participación en la próxima edición de 'Supervivientes'. La joven ha utilizado sus redes sociales para dar su opinión sobre la rabia que siente al ver cómo están utilizado que Ana María haya estado casada con su padre para así conseguir hacerse famosa. "Enhorabuena Gema and Company. Os felicito por el buen representante que habéis tenido para gestionar todo esto, y también porque lo habéis hecho de p*** madre hasta conseguir lo que queríais. Nunca me equivoqué. Espero que recojas mucha yuca", eran las palabras con las que Gloria Camila se desahogaba por todo la impotencia que sentía después de haberse estado guardando esto.

Y no solo eso, también compartía el polémico mensaje que le mandó este verano Gema Aldón, concretamente en el mes de junio, cuando supuestamante Ana María Aldón estaba viviendo el momento más duro de su vida. Ese supuso el fin de la relación cordial que habían mantenido de cara al público y que destapaba todo lo que supuestamente pensaba la hija de Ana María sobre su hermanastra. En ese momento solo se habló de un mensaje lapidario, aunque pocos semanas después la propia Gema lo desvelaba con pelos y señales recibiendo un bloqueo por todas partes por parte de Gloria Camila.

Aunque Gema Aldón no ha confirmado su participación en el reality de supervivencia, es un claro fichaje por de 'Supervivientes' y la gran apuesta para esta edición de 2023.