Jaime Cantizano se encuentra en la antesala de los 50, en un momento dulce, disfrutando de su vida personal y profesional. Consciente de que está en el ecuador de la vida, los años le han enseñado a valorar las pequeñas cosas, momentos que no volverán, y que guarda en un rincón de su memoria, para dejar espacio a la vida, junto a su hijo Leo, a su familia y amigos. La última vez que le entrevisté fue tras el confinamiento. Una experiencia que vació las calles. Razón por la cual, él optó por vivir esa etapa en el estudio de Onda Cero, donde presenta los fines de semana 'Por fin no es lunes', para pulsar en vivo y en directo el sentir de los ciudadanos durante el tiempo que duró el encierro aunque asegura que la experiencia no nos ha cambiado tanto. "Aquello fue un espejismo: el hombre es un animal que vuelve a desandar el camino. No hemos cambiado, hemos querido pasar página y de aquello tan bonito y excepcional, queda muy poco porque teníamos ganas de recuperar la realidad" dice y revela qué le enseñan los oyentes. "El interés por lo que ocurre en el mundo y el interés por oír voces que no tienen por qué opinar lo mismo que tú", cuenta.

Fernando Roi HEARST

Jaime Cantizano desvela qué le aporta la radio "tanto al oyente como a mí, lo que nos aporta es además de compañía, credibilidad. Creo que los oyentes se fían mucho más de lo que se pueda contar en la radio". El presentador cree que estamos viviendo la etapa final de las mega estrellas radiofónicas porque el oyente busca otro perfil de comunicador y revela qué aprendió de Luis del Olmo e Iñaki Gabilondo. "Hay una cosa fundamental que es la constancia, el trabajo y la pasión por lo que hacen, y ese respeto en el momento en que se abre el micro y se enciende la luz y el micrófono transmite todo aquello que quieras contar", dice.

Fernando Roi HEARST

Jaime Cantizano reconoce que, después de una etapa de éxito en televisión, muchos no entendieron que se decantara por la radio. "Yo sabía que había que variar el rumbo, quería avanzar en mi carrera como comunicador y no me equivoqué. Me ha beneficiado como comunicador y también personalmente porque me ha dado la opción de disfrutar de mi vida. En la radio se trabaja mucho, pero creo que me ha permitido madurar", asegura. El presentador cumple 50 años en julio y reconoce que, cada vez le resulta más difícil, definirse como profesional. "No soy radiofonista puro, hago televisión, pero ahora no estoy en el día a día, por eso me cuesta definir qué es lo que soy, si locutor o presentador. Me encanta la palabra comunicador", afirma.

Fernando Roi HEARST

Jaime Cantizano revela qué le han aportado los años. "Me he vuelto tremendamente optimista, pero también un pesimista controlado" cuenta y reconoce que convive con la ansiedad. "Yo convivo, como millones de personas, con una ansiedad que tiene que ver con el nivel de auto exigencia, con todo lo que me he exigido a lo largo de la vida como persona, amigo, pareja, profesional, padre" y recuerda algún momento difícil como cuando se iba de vacaciones a las islas Seychelles y, al coge un avión le dio un ataque de ansiedad.

El presentador también nos cuenta su planes de futuro: "Mi idea sería estar en la radio combinándola con la televisión hasta que me jubile" y confiesa qué ha aportado a su vida su hijo Leo. "Es la mejor decisión que pude tomar y me ha ayudado a descubrirme, me ha ayudado a que aflore esa parte que tiene que ver con el amor desinteresado, los sentimientos, acariciar, jugar. Un hijo es una enorme responsabilidad. Hay veces que como cualquier padre digo: "ya no puedo más, porque no me llega la energía" pero es la mejor decisión que he tomado" y aclara que no va a tener más hijos. "Como no soy un superman, está descartado. Creo que los hijos únicos nacen bien arropados y, bien educados, pueden crecer con tranquilidad" y reconoce que sus padres le ayudan mucho.

Fernando Roi HEARST

"La mitad del año están en casa, hay muchos tipos de familia y yo he conseguido mi propia familia con los abuelos, el padrino, los titos. Es lo que más me maravilla de este país; desde los 80 la sociedad española se ha transformado mucho más que otras sociedades, que la francesa o la italiana" y que educa a su hijo en la igualdad. "Desde el minuto uno. Cuando le explico: este amigo está de viaje con su pareja, él siempre me pregunta: "¿chico o chica?" Leo está acostumbrado a tener a sus dos titos, un padrino, esto me maravilla, él mismo es un ejemplo de otro tipo de familia" y bromea sobre su situación sentimental. "Hace una semana Leo me preguntó: "Oye ¿tú no quieres tener marido?" y yo le dije: no es cuestión de querer, es cuestión de que ocurra, pero no lo descarto. El concepto del amor para toda la vida creo que ha muerto, estamos en otra realidad. Cada pareja establece sus reglas, hay que pensárselo mucho.

Entrevista realizada en el Hotel Wellington Calle Velázquez, 8. Madrid

Mi foto favorita

Cedida Jaime Cantizano

"Esta foto representa los divinos y humanos, el puro disfrute cada fin de semana con Bibiana Fernández, Boris Izaguirre e Isabel Lobo, subdirectora de 'Por fin no es lunes'".