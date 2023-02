A pesar de que las entregas de premios suelen ser motivos de celebración, la última fiesta de los Premios Feroz se vio tristemente empañada por el caso de agresión sexual denunciado por la actriz Carmen Jedet ('Veneno'), una denuncia a la que se sumaron más tarde otros afectados y multitud de testigos. Jedet quiso desaparecer mientras se conocían nuevos datos y esperaba a que se diluyeran la polémica y el 'barullo' mediático, y ahora, tras unas semanas apartada en su tierra junto a su familia, ha querido reaparecer en un acto de la Semana de la Moda de Madrid, que celebraba una fiesta para dar el pistoletazo de salida a unos días cargados de moda y tendencias, y donde quiso hablar animadamente con la Prensa, como puedes ver en el vídeo superior.



Todavía algo incómoda, y a pesar de que ya había ofrecido algunas declaraciones previas, Jedet dejaba claro: "Ahora estoy mejor, pero he estado un poco nerviosa", empezaba diciendo sobre un caso que aún tiene que esclarecerse, pero se siente "orgullosa" de haber dado el paso de denunciar y no quedarse callada: "El tema está en manos de la justicia, no puedo hablar sobre ello, pero gracias a Dios hay testigos", añadía, aunque lo pero ha sido que se conociese públicamente lo que le pasó: "Ha sido complicado, yo sufría por ellos (la familia), porque no quería que se hiciera público. Tengo unos abuelos que son mayores, mi madre también... no quería que sufrieran mi yaya ni mi abuelo", apuntaba.

Sorprendía su declaración sobre que "no es la primera vez que sufro algo así", pero sí era la primera vez que lo denunciaba, aunque reconoce que "no te hacen mucho caso, pero hay que animarse a denunciar", añadía. Tras aquello, decenas de famosos le dieron su apoyo y alzaron la voz contra el acoso sexual.

Afortunadamente, Jedet ha contado en todo momento con un gran apoyo: "Gracias a Dios tengo una familia maravillosa, una psicólogo y a mi equipo, que me cuidan mucho. Ahora sólo espero que se solucione todo pronto y ya está". También espera que su caso sirva para este tipo de agresiones dejen de aceptarse como normales y la gente denuncie: "Desde luego, no son conductas normales. A veces sentimos culpabilidad o que no nos van a creer", ha reconocido también. Un momento ante la Prensa que aprovechaba para agradecer a la organización de los Premios Feroz: "Quiero dar las gracias al equipo de seguridad, porque fueron muy rápidos y me hicieron sentir mucho más protegida y más tranquila".