El movimiento 'Me Too' revolucionó el mundo del cine en 2017. Los continuados abusos cometidos por el productor Harvey Weinstein por fin salieron a la luz: las actrices que fueron víctimas de sus terribles actos denunciaron unos hechos que hace años se consideraban hasta “normales”. El productor fue condenado a 23 años de prisión. Afortunadamente, todo ha cambiado mucho y, desde entonces, los famosos no se callan y utilizan su popularidad para alzar la voz contra estos comportamientos abusivos. La última en hacerlo ha sido Jedet, que sufrió, supuestamente, tocamientos e insultos por parte del productor Javier Pérez Santana en la fiesta que se celebró tras la gala de los premios Feroz en enero de 2023. La actriz de 'Veneno' acudió a la policía para denunciar al productor y, aunque no ha comentado públicamente lo ocurrido, sí reapareció en sus redes para agradecer el apoyo recibido. Jedet no ha sido el único rostro popular que ha alzado la voz contra este tipo de acoso o abuso. Repasamos otros famosos que también lo han sufrido y han hablado públicamente de ello para que su ejemplo sirviera paa otras personas en su misma situación.

Muchos de ellos han desvelado sus traumáticas experiencias aprovechando libros o documentales como Pamela Anderson que, en su serie de Netflix 'Pamela Anderson: una historia de amor', cuenta que sufrió abusos por parte de una de sus niñeras y que cuando solo tenía 12 años sufrió una agresión sexual por parte de un chico de 25 años. Tamara Gorro en su libro 'Cuando el corazón llora' también reveló que, cuando tenía 9 años, en un campamento, un hombre abusó de ella. Otros personajes conocidos han desvelado lo que sufrieron con algunas ex parejas como Laura Escanes o Ana Peleteiro. "¿Hace falta decir que las minifaldas no piden a gritos ser bajadas? Yo no soy culpable, yo no me dejé. Yo confiaba en ti, y tú te aprovechaste de mí. De mi inestabilidad y de mi alma rota. Ojalá te arrepientas toda la vida de lo que me hiciste vivir. De mi mayor pesadilla", escribió la ex de Risto Mejide en su libro 'Pie de letra' sobre una relación del pasado.