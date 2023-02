Sonia Ferrer hace balance de su matrimonio con Sergio Fontecha. La presentadora fue una de las invitadas a la inauguración de la Cibeles Fashion Week en Madrid y allí comentó cómo se siente tras contraer matrimonio el pasado verano. "Es uno de los mejores años de mi vida, me siento absolutamente feliz. Soy consciente que tengo mucha suerte. He encontrado al hombre de vida, tengo una hija maravillosa, no tengo problema de salud, el trabajo va bien", comentó. La catalana rompió su relación con Pablo Nieto en 2020, pero cuando pensaba que tenía perdida la batalla en el amor, apareció en su vida Sergio Fontecha, un inspector de la Policía Nacional, de 44 años, licenciado en Derecho y Ciencias Policiales. La pareja se conoció en 2021 por un amigo en común, y en julio de 2022 se dieron el 'sí, quiero': "Nunca pensé que me volvería a casar", aseguraba ella en enero de 2022 tras anunciar su enlace.

Gtres

Durante sus declaraciones a los medios en la Fashion Week, Sonia Ferrer ha afirmado que estos siete meses de matrimonio "van muy bien". Además, le han preguntado si tiene pensado aumentar la familia con Sergio Fontecha, a lo que ha respondido: "Para qué cambiar algo que ya es perfecto", expresa. En este sentido, la actriz ha asegurado que su hija no le ha dicho que quiera tener un hermanito y ha matizado que "me lo decía cuando era más pequeña: "Ahora tiene 12 años y ya no". Asimismo, la presentadora ha destacado que ella "tampoco está mucho por la labor" y añade: "Tengo lo que necesito".

Por otro lado, le han preguntado por la polémica en redes sociales del cambio físico de la actriz Berta Vázquez en los Goya, que se celebraron el pasado 11 de febrero en Sevilla, y la catalana ha tenido cautela: "Damos mucha importancia a opiniones que quizá no tendrían que importarnos", señalaba.