Ana Rosa Quintana confiesa que conoce el Lula Club, el local de Madrid en el que, el pasado 10 de febrero, se produjo una macrorredada. En la mesa de actualidad de 'El programa de Ana Rosa' tratan los temas más candentes del día y si ayer la presentadora mandaba un 'recadito' a los hombres por la pildora anticonceptiva masculina, este jueves 16 de febrero la periodista y sus colaboradores recogían la acción policial que tuvo lugar en esta conocida discoteca madrileña en la que trabaja Íñigo Onieva, el prometido de Tamara Falcó. Según publica 'El Mundo', el pasado 10 de febrero sobre la 1 de la madrugada agentes de la UPR, Unidad de Prevención y Reacción de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, y agentes del GOR de la Policía Nacional de la comisaría de Centro realizaron una acción policial que se saldó con varias incautaciones de droga y el levantamiento de actas por consumo y tenencia de sustancias estupefacientes en el interior. No se produjo ninguna detención pero si se identificaron a 37 personas.

Telecinco

Ana Rosa: "No estuve con Onieva, ni sabía quién era"

Ana Rosa Quintana, que en San Valentín le dedicó un mensaje de amor a su marido, y Joaquín Prat comentaban la acción policial que tuvo lugar en el Lula Club cuando la presentadora ha confesado que conocía la sala porque había estado de fiesta allí no hace mucho. "Yo estuve hace un mes o así. Veníamos con unos amigos de otro sitio y acabamos ahí" comentó y enseguida sus compañeros de mesa quisieron saber si había estado con Íñigo Onieva, el prometido de Tamara Falcó y que trabaja como director de imagen y relaciones públicas de la discoteca. "No estuve con Onieva, ni sabía quién era" y añadió qué le había parecido el ambiente de la sala. "Bastante pijorro, de chavales jóvenes" y dejó claro que ella no había visto nada raro. Joaquín ha bromeado con su compañera diciendo que menos mal que no había estado allí el día de acción policial porque sino habría salido en todos los medios como le ha pasado a Froilán.