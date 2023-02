La ciencia avanza a pasos agigantados, y mientras muchos han celebrado el nuevo hito en la investigación de una píldora anticonceptiva masculina, algunos otros han mostrado sus reticencias a utilizarla por "miedo". Precisamente en 'El programa de Ana Rosa' el tema ha dado para debate, pero la propia presentadora, Ana Rosa Quintana, que el día anterior confesaba lo enamorada que está de su marido, Juan Muñoz, ha sido de las que ha aplaudido el nuevo invento: "Pues ya era hora, porque las mujeres están hasta las narices de tener que tomar la píldora anticonceptiva [...] La pastillita ya está probándose en ratones. En cuanto esté, os veo en la farmacia", decía. Sin embargo, el tema ha creado cierta controversia.

Algunos, como Joaquín Prat, han mostrado su 'precaución' por que la pastilla tenga efectos secundarios, pero lo cierto es que la femenina también los tiene: "La píldora masculina es un anticonceptivo que no es hormonal: inmoviliza los espermatozoides durante tres horas, reduciendo así la fertilidad, y vuelven a la normalidad al día siguiente", ha explicado la periodista para evitar que alguien pueda llegar a pensar que un hombre se pueda quedar impotente para siempre. Ana Rosa ha celebrado este paso a favor de la igualdad en la responsabilidad sexo-afectiva, y ha aprovechado para criticar a todos los hombres que se despreocupan porque las mujeres ya tomen su píldora.

"Para mi generación, la píldora fue uno de los grandes avances de la ciencia. La píldora y la lavadora. ¿Por qué los hombres sois muy remisos para todo lo que tiene que ver con su aparato?". "Para vosotros solo hay un aparato, lo demás no existe, yo lo entiendo porque os miráis al espejo... ¡y ahí está!", añadía entre divertida y ofuscada, y es que ha puesto sobre la mesa que parezca que no importa que una mujer ingiera pastillas a diario, se 'instale' en la vagina un DIU o se ligue las trompas, pero a muchos hombres les cueste tomar esta nueva píldora o hacerse una vasectomía.

Precisamente sobre ese procedimiento le ha sacado los colores a uno de sus colaboradores, José María Olmo, que tiene tres hijos: "¿Tú te planteas operarte para no tener más niños o sólo pensar en tu aparato te pones de los nervios?". El colaborador respondía sonrojado: "Reconozco y admito que es un paso que no me gustaría dar". Ana Rosa, al escuchar estas palabras, daba por reforzado su argumento: "¿Ves? Muchos hombres se resisten a hacerse la vasectomía porque les tocan... cuando se les toca a ellos, arrastran los pies", sentenciaba.