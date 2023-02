¿Qué percance tuvo Tamara Falcó de día de San Valentín? La gente se hace muchas expectativas sobre el día de los enamorados y, como en todos los días, las cosas se pueden estropear. Este jueves 16 de febrero ha dio un gran día para la Marquesa de Griñón, ya que ha sido la presentación de su colección con Pedro del Hierro en la MBFW en Madrid. A esta cita iba acompañada de su pareja, el empresario Íñigo Onieva y ha salido todo de perlas, menos al terminar el desfile, que parece que al joven le ha venido este acontecimiento algo grande. Tras este evento, la hija de Isabel Preysler acudía a 'El Hormiguero' muy contenta por lo bien que ha salido el día de hoy, pero Pablo Motos le recordaba la "metedura de pata" que tuvo el 14 de febrero

La hija de Carlos Falcó e Isabel Preysler estrenó para ese día unos zapatos muy bonitos y acordes al look de esa noche pero que le quedaban algo grandes. "Me puse unos tacones rojos que me estaban un poco grandes. No contaba con que había un agujero en el suelo...", comenzaba explicando la marquesa con un toque de humor.

Finalmente Tamara se cayó al suelo y aunque fueron unos segundos, a ella se le hizo una eternidad: "Me resultó eterno. Pero ya no había vuelta atrás", contaba. Si hay algo que caracteriza a Tamara Falcó es la naturalidad con la que habla y esto ha quedado como una anécdota más. Es una chica sincera y muy educada, y en la presentación de su colección ha vuelto ha demostrar la buena sintonía que tiene con los medios.