Vania Millán está decidida a ser madre. La modelo, que ha acudido con su marido, Julián Bayón, a la fiesta de Bulgari, nos ha contado su ilusión por aumentar la familia y ha asegurado que sigue con su proceso para ello. "Hemos pedido un niño", aseguraba mientras él añadía "lo hemos pedido para reyes".

La Miss España anunció su compromiso con Julián en 2020 a través de sus redes sociales: "Sí, sí, sí y mil veces sí mi amor, gracias por hacerme tan feliz. Podría haber estado llorando tres días seguidos de la emoción por cada una de las palabras que me dijiste. Te amo y me siento ya contigo uno", escribía. Y dos años más tarde, la pareja se daba el 'Sí, quiero' el pasado 4 de junio en la Iglesia de San José en Alcalá de Henares (Madrid), un ceremonia a la que acudió Pilar Rubio, amiga de Vania.

Pero no solo en 2020 anunció su compromiso, también contó su ilusión por ser madre e hizo una confesión: "Sabía que podía ser difícil lo de ser madre pero reconozco que me he quedado un poco tocada cuando me entero que después de todo el proceso pues no es posible implantar nada y que parto de nuevo de cero", decía.

En su última aparición pública, la modelo ha hablado sobre su matrimonio con Julián: "Muy bien, contentos, felices, la verdad es que todo va bien", explicaba ella. "Empecé el tratamiento, ahí estamos, la verdad es que están pasando cosas muy positivas. Ojalá que acabe bien", ha expresado.

Además, durante sus declaraciones con la prensa, le ha dedicado unas palabras a Sergio Ramos, el que fuera su cuñado cuando ella estuvo casada con Rene Ramos: "Yo no tengo ningún problema con él, me parece una persona encantadora y buena persona", ha señalado. El jugador de fútbol es su ex cuñado, Vania se casó con René Ramos en 2014 y la pareja se divorció en 2016.