La última vez que Raquel Mosquera pisó el plató de Sálvame Deluxe, la tensión que se vivió se podía cortar con un cuchillo llegando incluso a amenazar con su abogado salir del plató, aunque finalmente continuó con la entrevista. Ahora, tras la noticia de su boda, la peluquera ha acudido al plató para anunciar la confirmación como nueva concursante de Supervivientes 5 años después de haber protagonizado ya esta experiencia. Una vuelta que se ha caracterizado, no solo por cómo ha recordado su paso por Honduras y las polémicas que protagonizó, asegurando que sufrió poco por el hambre, sino que si algo ha marcado este paso ha sido el reencuentro con Jorge Javier Vázquez, con quien vivió momentos de auténtica tensión en su última visita en el mes de septiembre.

Channel 5

Así, la organización del programa colocaba a Raquel Mosquera en el centro del plató mientras que Jorge Javier abría el programa desde el pasillo. Minutos más tarde, el catalán llegaba a donde se encontraba la peluquera para mantener un duelo de miradas que rompían tras el movimiento de cabeza de la invitada. Con dos besos, una sonrisa y cogidos de la mano, recibían los aplausos del público, aunque esto no quería decir nada porque pronto empezaron los reproches.

"Has dicho que yo no estuve divertida la última vez", reprochaba Mosquera nada más sentarse pidiendo la palabra, "el que no estuviste divertido, cariñoso ni respetuoso, fuiste tú conmigo, y lo sabe todo el mundo", aseguraba señalando que muchos le habían cuestionado que acudiera nuevamente al plató después de la última experiencia. "No tengo que tener miedo a nada ni a nadie cuando no has hecho nada malo".

Tras ello, Jorge Javier era contundente: "voy a obviar que me hayas calificado de la forma que lo has hecho". "Mejor, hazme caso, porque no me has pedido disculpas. Soy una persona respetuosa y no falto al respeto, y si lo hago pido perdón. Un presentador, y tú deberías saberlo mejor que nadie, nunca se debe poner de lado de una persona u otra sino entrevistar", respondía rotunda la invitada, a lo que Vázquez cogía aire para dejar pasar educadamente la situación: "hoy voy a confirmar la grandeza de mi profesionalidad con mi silencio". Una tensión que dejó paso a una entrevista mucho más tranquila y relajada centrada en Supervivientes 2018 y la nula relación con su hermana María Jesús.