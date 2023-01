Bigote Arrocet ¿se ha preocupado por la salud de María Teresa Campos? Edmundo Arrocet acudió, el pasado 18 de enero en Madrid, al estreno de la comedia 'El Aguafiestas' y allí comentó las últimas polémicas que han afectado a la familia Campos, en especial a Carmen Borrego y a Gustavo, el chófer y hombre de confianza de María Teresa. Aunque el humorista no parecía muy dispuesto a hablar de la familia de Terelu Campos con la que compartió tanto tiempo durante su relación con María Teresa, al final, si comentó sus últimas novedades. "No voy a hablar ni pío. No quiero saber nada que hace cuatro años que pasó todo" y se ríe sarcásticamente cuando le comentan que se dice que él podría estar detrás de todo esto. "Se han dicho tantas cosas mijito", dice.

En el vídeo de la parte superior, Bigote Arrocet dejó claro si se había interesado por su ex, María Teresa Campos, tras sus últimos problemas de salud. "A Teresa que dicen que no está bien pues para qué molestarla" y le preguntaron por su paso por el hospital. "Con mayor razón. Lo siento realto por ella si" y dejó claro que no está informado de lo que pasa en la familia. "La verdad es que no porque yo vengo llegando hace poco y no te puedo decir mucho ahora lo que me están contando de Gustavo no me lo puedo creer" y no quiso decir nada sobre si su relación con las Campos era un capítulo cerrado de su vida.

Bigote defiende a Gustavo, el chófer de María Teresa

Bigote Arrocet ha dejado claro que no se cree lo que cuentan de Gustavo. Y es que el hombre de confianza y chófer de María Teresa Campos está en el centro de la polémica después de que Kiko Hernández acusa a su entorno de grabar conversaciones del clan Campos. Cuando se comentó en 'Sálvame' que dichas grabaciones realizadas supuestamente por Ainhoa, pareja de Gustavo, podían ver la luz, Carmen Borrego abandonó el programa muy enfadada aunque ya ha regresado a su puesto de trabajo dejando claro que ella confía en Gustavo. "Sigo confiando y son mi apoyo mi madre, mis hijos, mi hermana, mi sobrina y Gustavo", afirmó. Parece que Bigote Arrocet también confía en Gustavo y ha salido en su defensa. "Yo personalmente de Gustavo no tengo nada qué decir, ahora ya el resto no lo sé...", afirmó. Al ser preguntado sobre si el chófer le habría seguido alguna vez para tener pruebas sobre una supuesta infidelidad, comentó: "¿Ah sí? ¿Y nunca me pillaron entonces?" y aclaró que, con la única que le vieron entrar fue con Gema y era una reunión "nunca ha sido nada" añadió.