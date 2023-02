Que la relación entre Anita Matamoros y Marta López Álamo no es especialmente cordial no es ningún secreto. Hace tiempo que Kiko Matamoros lucha porque se produzca un encuentro que acerque posturas, pero lo cierto es que el colaborador de televisión también mantiene un tenso vínculo con su propia hija: desde la ruptura de éste con Makoke, padre e hija se distanciaron bastante, pero cuando él rehizo su vida con una joven que apenas tenía 4 años más que ella, Anita decidió tomar su propio camino. Pero la vida da muchas vueltas, y estos días de 'Semana de la Moda' en Madrid, se han reencontrado a pocos metros en varias ocasiones.



Según apunta el diario 'La Razón', que estuvo presente en varios de estos desfiles, el cruce de ambas no pudo ser más tenso durante el desfile de Isabel Sanchís: Anita acudía como invitada, mientras Marta desfilaba para la diseñadora. Afortunadamente, las dos siguieron con sus vidas y no hubo que 'lamentar daños', aunque no fue el único cruce eléctrico que ambas protagonizaron.

Anita Matamoros durante el desfile de Isabel Sanchís en la Semana de la Moda de Madrid Gtres

Marta López Álamo desfilando para Isabel Sanchís en la Semana de la Moda de Madrid Gtres

Durante el desfile de la firma Duarte, las dos acudieron al 'front row' invitadas por la marca, aunque en esta ocasión tampoco hicieron ademán de acercarse la una a la otra. Separadas apenas por unos metros, la tensión podía cortarse con un cuchillo, pero ninguna escenificó ningún drama ni enfrentamiento, e hicieron como que no pasaba nada para poder disfrutar de sus respectivas compañías y continuar con la velada en paz.

Anita Matamoros durante el desfile de Duarte en la Semana de la Moda de Madrid Gtres

Marta López Álamo durante el desfile de Duarte en la Semana de la Moda de Madrid Gtres

La mala relación de ambas no ha sido negada por nadie de su entorno, y es más: incluso el propio Kiko calificó desde 'Sálvame' como "guerra de influencers" el distanciamiento de ambas, y es que Anita habría acusado a Marta de 'copiar' todo lo que hace ella en redes sociales y de estar 'obsesionada'. Él, sin embargo, no pierde la esperanza: "A mi hija la quiero como quiero al resto de mis hijos, y supongo que tarde o temprano tendremos que encontrarnos y reencontrarnos e intentar poner solución a nuestro desencuentro o nuestra separación", dijo desde el programa de Telecinco. Por otro lado, estos días Kiko, algo tocado de salud, se ha tenido que enfrentar a los rumores de infidelidad por parte de Marta, y aunque él ha dicho que confía "ciegamente" en su pareja, no se le ha visto con Marta durante esta Semana de la Moda.