Marta López ha reaccionado a la entrevista de Jorge Pérez. El ex guardia civil volvió a televisión para negar, una vez más, su supuesto 'affaire' con Alba Carrillo en noviembre de 2022, algo que supuestamente ocurrió en casa de Marta. La entrevista estuvo llena de contradicciones y Alba fue la primera pronunciarse sobre la intervención de Jorge. Ahora ha sido Marta la que ha hablado. "Me alegro que haya superado esta crisis, que se apoyen el uno al otro y que Jorge haya vuelto a trabajar. Lo que me hubiera gustado es que Jorge, una vez que ha vuelto, es que no nos echará la culpa a todo el mundo. Esperaba unas disculpas, mintió en varios programas. Creo que no reconoce nada de lo que ha hecho mal, dice que opta por el silencio y por no llenarse los bolsillos y eso no es verdad. Jorge, tú decides cómo, cuándo y dónde pero hubiese sido justo que contases todo y todo cómo fue", ha dicho Marta López en 'Ya es mediodía'.

Para su compañero, Miguel Ángel Nicolás, "no había coherencia" en lo que dijo Jorge, y Alexia Rivas también apoya a Marta: "Dice que no ha sido desleal pero hay unos vídeos. No empatiza con el público y todo el rato responsabiliza a los demás".



Jorge Pérez: ¿decepcionado con Marta?

Durante su intervención en 'Déjate querer' Jorge aseguró estar decepcionado con una mujer pero no revela su nombre. Son muchos los que creen que podría ser Marta López. "Yo sé que él ha dicho que está decepcionado conmigo porque yo he hablado. Yo voy con Jorge a tres programas y miento por él. En ese momento a la persona que yo tenía más cariño era a Jorge no a Alba, pero no me quedó más remedio que contar la verdad cuando este señor me bloquea y me dice que le he hecho una trampa cuando ni siquiera yo había ido a ningún programa a contar la verdad. Me decepciona él a mí. Yo cuento mi verdad, no sé lo que Jorge y Alba hacen cuando yo me voy. Yo creo a Alba. Soy una artista invitada en esta historia, me lo he comido y cuento lo que he vivido", ha recalcado Marta.

Joaquín Prat no quiere a Jorge en 'Ya es mediodía'

Miguel Ángel Nicolás cree que Jorge piensa que ella le ha traicionado y Alexia asegura que lo que Jorge contó a su mujer es que hizo una parada técnica porque Alba se encuentra mal y quiere ayudarla pero entre ellos no pasa nada.

Para Joaquín, " (Jorge y su mujer) tienen sus códigos internos, y si han decidido que esta la mejor estrategia para hacer borrón y cuenta nueva pues hay que respetarlos. Siguen juntos pero se ha roto todo el vínculo con Marta, Alba y este programa".

"Me parecen muy bien los códigos que tenga ellos pero lo que no se puede es echar caquita sobre otras personas y aludir todo el rato a otras personitas cuando las demás personas también tienen. Y Alba no es la culpable de esto, públicamente hemos visto como él ha coqueteado con Alba durante todo un año y para mí Alba también es una perjudicada de todo esto", sentencia Marta.

"¿A este programa no vuelve?", preguntaba Joaquín. A lo que alguien le contestaba que no y él añadía: "Vale, ya no, ya no quiero que vuelva, ¿para qué?".