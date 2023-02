Jorge Pérez ha vuelto a la televisión dos meses y medio después de su última aparición púbica en 'Fiesta'. El colaborador de televisión ha escogido el estreno de Paz Padilla en 'Déjate querer' para romper su silencio tras los que califica como los meses más oscuros de su vida. Tras casi tres meses en silencio Jorge Pérez ha querido dar su versión sobre su supuesto affaire con Alba Carrillo. Se han contado muchas versiones sobre lo ocurrido en la fiesta de Navidad de la productora de Ana Rosa Quintana 'Unicorn'. En un principio la modelo lo negó, más tarde llegó a contar con pelo y señales la noche de pasión que había vivido con su compañero en casa de Marta López. Jorge Pérez siempre ha negado los hechos y esta noche con Paz Padilla ha vuelto a mantener su versión.

Jorge Pérez ha comenzado explicando a Paz cómo han sido estos dos meses alejados de los medios y con toda la presión mediática que les ha perseguido:"Ha sido demoledor, devastador lo que hemos vivido. Mi ausencia ha sido porque estaba totalmente anulado. Escuchar como decían cobarde a tu cara. 15 años trabajando en la Guardia Civil y 7 en una Unidad de élite para que te llamen cobarde. No era por cobardía, pero no entendía cómo se estaba desarrollando. Solo se ha escuchado una parte de la historia".

El ganador de 'Supervivientes' ha contado a Paz que tal y como se estaba desarrollando toda la historia, en la que solo se había escuchado una versión, él y su mujer Alicia toman la decisión de no resolver lo sucedido en un plató de televisión. "Hay un proceso abierto, por lo que no puedo contar muchos detalles. Me han ofrecido de todo, pero lo hemos rechazado porque como todo el mundo sabe, mi mujer Alicia y yo tomamos la decisión de resolver esta situación fuera de los platós de televisión, hay un procedimiento abierto que no me permite hablar abiertamente de lo que realmente pasó".

Muy dolido con sus compañeros

"Lo fácil hubiera sido venir a los programas a contestar, el tema se habría zanjado y mi cuenta tendría muchos más ceros, el daño ha sido tremendo, parecía que había personas que tenían algo personal hacia mí, estaban deseando verme caer. Ves como no era tan perfecto. Ves se le ha caído la careta", confesaba muy dolido por lo que habían dicho de él.

Jorge ha reconocido que efectivamente existen unas imágenes de las que él mismo se hizo responsable tan solo un día después de su emisión, pero no entiende que ese hecho haya provocado tanto odio: "Me responsabilizo de una situación que me correspondía a mí parar o apartar, pero el problema viene en que después se han dicho muchas cosas que no coinciden con la realidad".

"He llorado muchas veces, porque he sentido que se ha destruido mi vida. La gente se cree que los lloros son por reconocer esos hechos. Llorar es por la decepción que siento conmigo mismo.", ha contado el colaborador de televisión.

¿Tiene un problema?

"Alicia y yo estamos en contacto todo el tiempo desde que yo salgo de esa fiesta, Alicia sabe lo que hago y lo que ocurre. Si hubiese sucedido a quien le debo explicaciones es a mi mujer, y en ella estaría el considerar si eso es perdonable o no. Pero si se hubiera dado esa situación debería ser a ella a quien le doy explicaciones", confiesa a Paz Padilla.

Con todo esto, Jorge se ha llegado a cuestionar que yo tenía un problema: "yo soy una persona muy efusiva, pero no solo con mujeres, abrazo a todo lo que se mueve, si pasa un perro también le abrazo, han intentado dar una imagen de mí de depravado sexual".