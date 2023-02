Han pasado dos meses y medio de la polémica fiesta de Navidad de la productora de Ana Rosa Quintana donde supuestamente tuvo lugar un affaire entre Alba Carrillo y Jorge Pérez. Durante este tiempo la modelo ha dado su versión sobre lo sucedido contando con pelos y señales los detalles de su supuesta noche de pasión con el ganador de 'Supervivients 2020'. Sin embargo, ahora ha llegado el turno del otro protagonista y Jorge ha roto su silencio en el estreno de Paz Padilla como presentadora de 'Déjate querer' tras su polémica salida y vuelta a Mediaset. Algo que parece que no ha sentado nada bien a Alba Carrillo que primero ha cargado duramente contra Emma García por salir de Jorge.

La modelo ha utilizado las redes sociales para explicar sus sentimientos y lo mal que le ha sentado que su jefa en 'Fiesta' haya salido en defensa de su excompañero. Aunque en ningún momento ha pronunciado el nombre del que fuera su amigo en sus últimas declaraciones en sus historias de Instagram, ha recordado que fue Jorge el primero que habló sobre el tema en el programa en el que ambos trabajaban junto a Emma y que ahora, cuando el tema parecía ya zanjado vuelve "a remover el avispero".

Instagram

La modelo admite que derramó alguna lágrima esta noche, pero no por Jorge Pérez, sino por la forma en la que sus compañeros, en especial Emma García, han abordado el tema. "He llorado cuando he visto a Emma hablar de él tan bien y a mí me llamó mentirosa por intentar protegerle (mientras él me echaba los perros por detrás)", expresaba.

Por otra parte, Alba Carrillo hacía un llamamiento público para que sus compañeros cuenten lo que vieron en la discoteca y a la directora del programa 'Fiesta' para que cuente lo que dijo Jorge sobre ella.

"Pido a Marisa Martín Blázquez, Marta López, Makoke, Iván González, Alexia Rivas, Luis Rollán... que sean sinceros y digan literalmente lo que vieron en esa discoteca. No se puede seguir permitiendo la mentira y las consecuencias que me está generando", expresaba la modelo. Además, coloca la pelota en el tejado de Eva Espejo, directora del programa 'Fiesta'. "Ten arrojo y di lo que te dijo de mí este señor", implora.

También Alba Carrillo deja claro que ella no es "robamaridos, lagarta, ni todas esas barbaridades que dicen". Y es que aunque Alba siempre se ha mostrado segura en su versión de lo sucedido en la casa de Marta López, esto también le ha pasado factura personalmente.

Instagram