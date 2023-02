Eva González es sevillana hasta la médula. Por eso, este año, la presentadora de 'La Voz', que se está eliminando uno de sus tatuajes, ha tenido el honor de representar a su ciudad en el cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla 2023, que engloba Semana Santa y la Feria de Abril. Emocionada y feliz, la ex de Cayetano Rivera acudió al ayuntamiento de la capital hispalense para presenciar el mágico momento de la presentación oficial. "Es un orgullo y estoy emocionadísima, pero reconozco que cuando me llamaron me dio vértigo. Pensé que iba a estar en una esquina del cartel y cuando lo vi no me lo podía creer", dijo ante la atenta mirada del alcalde, Antonio Muñoz, y del autor de la obra, José Tomás Pérez Indiano.

Eva González estaba emocionada al descubrir el cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla que protagoniza y vivió este momento rodeada de algunos de sus seres queridos como su madre y sus tías que estaban muy orgullosas de la presentadora. Cayetano Rivera, su ex marido y padre de su hijo Cayetano, no estuvo en el ayuntamiento arropando a su ex en un día tan especial.

Agencias

En el cartel, se puede ver a Eva González vestida con un traje de flamenca diseñado por José Hidalgo, en rojo pasión y con un abanico en la mano. Está inspirado en las mujeres del siglo XX y, aunque no es la primera vez que vemos a la presentadora vestida de flamenca, es una de las más especiales sobre todo para ella y su familia. Algunos rostros conocidos compartieron el cartel de la modelo que en 2022 pasó sus primeras Navidades como mujer separada. Uno de ellos fue su ex cuñada, Irene Rosales, que compartió la imagen en sus Stories con un piropo 'Belleza' y citando a Eva González. La relación entre Kiko y Cayetano Rivera es excelente y, a pesar de que están separados, la mujer del DJ sigue mostrando su apoyo a la que fue su cuñada.

@irenerova24 Instagram