La redes de los famosos suelen darnos pistas de lo que es su día a día pero son muchos los rostros conocidos que prefieren compartir solo su lado profesional y apartar el personal. Esto le pasa a Eva González , que suele estar activa por redes sociales pero exponiendo un lado más laboral y creativo. Nuevos proyectos, cumpleaños y fotos que le hacen feliz... Eso es lo que suele compartir la presentadora pero ha querido hacer una excepción.y como son muchos los que estarán en su situación, lo compartía con sus seguidores. Hablamos de que la presentadora se ha quitado uno de sus tatuajes."Esta es mi primera sesión, ya os iré contando cómo va evolucionando. Tenía este tatuaje hace mucho mucho tiempo y,así que he decidido eliminarlo y me he puesto en manos de los mejores", escribía junto a un vídeo en el que vemos cómo le borran el tatuaje de su tobillo derecho. No se aprecia bien lo que es y la presentadora ha decidido quitárselo porque no estaba muy bien hecho. Quizás fue de los primeros que se hizo de más jovencita y las técnicas han mejorado bastante.

A parte de ese tatuaje, la presentadora tiene en el empeine de su pie izquierdo una palabra en árabe que se hizo después de haber hecho un viaje a Marruecos con una amiga. Las experiencias marcan y Eva es de las que se las tatúa en la piel. También tiene otro en el omóplato derecho, exactamente un tribal, pero ese no lo muestra tanto ya que con la ropa lo disimula.