Eva González desvela qué es lo más importante para ella tras su separación de Cayetano Rivera. El pasado 22 de febrero, la presentadora de 'La Voz' fue la encargada de conducir la gala 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' y allí reconoció que estaba un poco nerviosa por presentar frente a las féminas más importantes del país. "Yo soy el hilo conductor que va a intentar hacerlo bien esta noche, muchas de las mujeres que hay ahí sentadas son mi referente. Hay mucha gente con la que he trabajado y que está ahí sentada. Pero yo digo que cualquier mujer puede ser un referente para mí. Me preguntaban antes y desde la redactora becaria que llega nueva a mi programa y viene con esa ilusión de hacer las cosas bien pues eso me influye a mí también y me hace que yo sea un poco mejor. Susanna Griso, Ana Rosa Quintana por ir de una punta a la otra todas tienen algo que me hace a mí un algo especial que me hace aprender e intentar hacerlo un poco mejor cada día", explica.

Eva González también habló, emocionada, de lo que ha supuesto para ella ser imagen del cartel de las Fiestas de Primavera de Sevilla. Solo unas horas antes, la modelo compartió el cartel en su Instagram y le dedicó unas emocionantes palabras a su hijo. "CAYETANO vida mía, esto va por ti, para que con el paso de los años estés orgulloso de mamá. Cada día intento inculcarte los valores que mueven mi mundo, los mismos en los que me crió la abuela Encarni y a papá la abuela Carmen y su amor por Sevilla", escribió.

En la gala, Eva González, que las pasadas Navidades se divirtió con amigos, reconoció estar feliz y dedicarle el cartel a su pequeño Cayetano. "Para mi hijo, imagínate. Cuando me lo propusieron pensé que iba a ser una cosa pequeñita y cuando el pintor me mandó los primeros trazos dije 'madre mía, esto se me ha ido de las manos, esto me viene a mí grande' Pero luego pensé que no era yo sino un trozo de todas las mujeres que sentimos y amamos las fiestas y las tradiciones de Sevilla y, por supuesto, pensaba en mi niño que cuando pasen los años vea ese cartel y diga 'uy esa es mi madre'", dijo.

Eva González también comentó cuál es su situación sentimental actual tras su separación de Cayetano Rivera aunque sin entrar en detalles. "Estoy bien, estoy tranquila, volcada en mi trabajo y con muchas ganas de seguir. Lo principal es mi niño", aseguró y es que la presentadora está centrada en su pequeño y su trabajo.