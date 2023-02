Marta Riesco comparte la prueba del mal momento anímico que atraviesa. A pesar de que la novia de Antonio David Flores intenta poner, al mal tiempo buena cara, y tiene el apoyo incondicional de su pareja, estar alejada de su trabajo en televisión le está pasando factura. El pasado 3 de febrero, después de su enfrentamiento en directo con Cristina Porta de 'Sálvame', sus jefes le comunicaron que la apartaban de los directos y sufrió un ataque de ansiedad. Al día siguiente, la periodista reveló que había tenido que coger la baja laboral, la tercera en 12 meses, que estaba en tratamiento y que los médicos le habían aconsejado que se apartara de su lugar de trabajo. Desde ese día, Marta Riesco ha encontrado refugio en su novio, familia y amigos para sobrellevar este momento.

Aunque, en los últimos días, Marta Riesco había vuelto a sonreír y, en sus redes sociales, compartía que estaba pasando unos días en Málaga con Antonio David y se emocionaba con la nota de San Valentín que le dejó uno de los hijos de él, ha tenido un bajón que ha compartido en sus Stories, justo un día después de compartir sus besos con su novio y declararse 'indestructible'.

Este jueves 23 de febrero no está siendo un buen día para Marta Riesco, que hace unos días cuestionó el papel de madre de Rocío Carrasco. Aunque el día anterior salió a cenar unas empanadas argentinas con su mejor sonrisa, como ella mismo ha contado en sus Stories de Instagram, hoy lleva todo el día en la cama, muy triste por su situación laboral. "Hoy es un día de mierda. Aún no he conseguido levantarme de la cama. Echo de menos mi trabajo" escribe junto a una imagen suya, llorosa, tumbada sobre su almohada. La periodista no entiende por qué no le dejan seguir con su trabajo con normalidad, haciendo directos que es lo que le da la vida y también 'denuncia' que, a diario, recibe mensajes de sus 'haters' contra su pareja y su historia de amor. "Te arruinaste tu carrera por un hombre, qué locura" es uno de los mensajes que le han llegado y ella muestra para dar visibilidad a los ataques que le envían.

