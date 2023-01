Cristina Pedroche está acostumbrada a las críticas, aunque suene y sea algo terrible. A lo largo de su carrera se ha enfrentado a múltiples opiniones sobre su físico, su forma de ser o de actuar, pero ahora que una nueva vida crece en su barriga no está dispuesta a que nadie pueda poner en riesgo su salud mental a través de las críticas a su cuerpo de embarazada. Pues sí, aunque la mayoría de los comentarios que recibe Cristina son positivos hay muchos que están cargados de odio y es que esconderse bajo una cuenta falsa o anónima da valentía a algunas personas para soltar barbaridades.

Primero, no pudo ser ella quien diese la noticia de su propio embarazo, dos días antes de las Campanadas saltaba a la luz que se encontraba esperando su primer hijo junto a su marido el chef Dabiz Muñoz. Al día siguiente, ellos lo anunciaban en Instagram y en Nochevieja pudimos ver que Cristina tenía una incipiente tripa de embarazo, pero que a penas hizo comentarios al respecto. En las últimas semanas ha hecho muy pocas menciones al respecto y tampoco nos ha ido mostrando la evolución de su cuerpo, salvo algunos de los primeros síntomas de su embarazo. Ahora nos ha explicado el por qué y no es otra razón que el MIEDO.

Sí, el miedo a ser juzgada y criticada, así lo explicaba ella misma a través de un post en sus redes sociales: "Reconozco que me está costando subir cosas sobre el proceso personal tan grande que estoy viviendo porque me da miedo. Esto es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios", ha comenzado explicando.



"Hoy casi sin querer he estado leyendo las burradas que me ponen en Twitter a raíz de la noticia de que voy a presentar un nuevo programa, y, no os voy a engañar, me duelen. Me duele que se critique sin verlo, sin darme una oportunidad, que parezca que nadie se alegra o incluso que me deseen mala suerte. Y repito, me duele, pero a ese tipo de críticas estoy más acostumbrada (no por eso duele menos) pero no sé si estoy lista para enfrentarme a críticas sobre mi cuerpo por el embarazo o cosas peores que no quiero ni mencionar".