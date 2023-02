Aunque están en proceso de divorcio, Tamara y Ezequiel se han unido por asuntos profesionales. Este pasado 22 de febrero se celebraba la gala Top 100 mujeres en España y la influencer era una de las invitadas. Allí atendió a la prensa muy amable, como nos tiene acostumbrados y volvió a resaltar que guarda una relación estupenda con el padre de sus hijos. Hace un año la pareja se tomó un tiempo de reflexión y pronto pudieron volver al camino que tenían en común, pero esta vez su ruptura es definitiva. Yo no pierdo a Ezequiel ni el me pierde a mí", explicaba Tamara dejando claro que "lo mas bonito que puede existir en un divorcio es que mi amor va a ser de por vida", contaba en sus primeras declaraciones cuando saltó la noticia. Parece que la relación sigue igual llegando a embarcarse en un negocio juntos. ¡Dale al play para conocer más!

En concreto la ex pareja, han seguido manteniendo una sociedad en la que los dos aparecen como administradores solidarios. Tamara y Ezequiel son el claro ejemplo de que aunque el matrimonio deje de funcionar, el amor sigue existiendo y no hay motivos de que empiecen una guerra. Es corriente ver a los dos haciendo planes de ocio con sus dos hijos, Shaila y Antonio, y es que desde el primer momento dejaron claro que todo lo hacían por ellos.

Esta siendo una etapa complicada para la ex concursante de 'MyHyV'. A la ruptura se le suma los problemas con la salud mental. "La enfermedad contra la que estoy luchando la padecen millones de personas. Yo llevo un año y medio combatiéndola. Y ahora sí lo voy a decir, yo tengo el diagnóstico de una depresión con un grado bastante grave, con trastorno de ansiedad y ansiedad mental". Aunque no es su mejor momento, Tamara Gorro sigue poniendo todo su empeño en crecer profesionalmente, y es que es una mujer muy trabajadora.