¿No le gusta a Isabel Preysler el vestido de novia de Tamara Falcó? La marquesa ha elegido la firma española Sophie et Voilà para diseñar su vestido de novia. "Nos encanta Tamara porque además de ser un referente en moda, nos encaja como una mujer moderna con valores que identifican a la perfección a nuestra marca, es un lujo que nos haya escogido para hacer el vestido que será el más importante de toda su vida", aseguraba la directora general de la marca. Esta misma semana, la futura novia viajaba a Bilbao para hacerse las pruebas de su vestido y no puede estar más ilusionada. "No es un vestido que todo el mundo vaya a entender, pero es un vestido que a mí me encanta. Es como mi anillo, que no es lo más normal del mundo y me tuve que pelear bastante", contaba este 23 de febrero en 'El Hormiguero'. Parece que entre ellas está su madre.

Antena 3

Su compañero Juan de Val le quitaba hierro al asunto y le decía que "quien no lo entienda es porque es ignorante". Ahí Tamara discrepó, y es que Isabel Preysler no ha entendido muy bien la esencia del vestido: "No no, mi madre y mi hermana no lo han entendido...". La marquesa lleva enamorada de ese estilo desde que vio por primera vez el diseño: "Vi ese vestido, que no es el mismo pero sí inspiración, y le dije a mi hermana 'Ana, te tienes que casar con él' y ella me dijo que no se casaba con eso. Luego, pensando ideas lo volví a ver. ¡Lo había olvidado!".

Nada más acordarse, se puso en contacto con el equipo de Sophie et Voilà para hacer real esa idea que estaba tenía en mente y ya se ha podido probar 'la toile', un boceto del diseño en una tela de saco o crudo, que no es la definitiva de la que confeccionará el vestido: "No es la tela definitiva, porque sería un mal gasto pero sobre esto hacen el vestido", le explicaba a sus compañeros que no tenían ni idea del concepto. "La moda es una forma de expresión y para mi hermana ese vestido no era su vestido, es mi vestido (...) Es diferente al que vi y lo han mejorado. Todo el que lo ha visto dice 'han conseguido hacer un vestido que eres tú".