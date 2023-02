Cristina Porta ha presumido de nueva imagen en la presentación de la nueva edición del Festival de Málaga en Madrid. La periodista posaba feliz en el photocall con un elegante vestido azul noche con unas originales mangas y cuello joya del diseñador Alejandro Resta. Pero lo más llamativo no fue su modelito sino su sutil cambio de imagen. Apenas unos días antes de este evento, la presentadora había pasado por quirófano para someterse a dos retoques estéticos.

Gtres

La colaboradora de 'Sálvame' se ha convertido en uno de los rostros más solicitados de Telecinco, después de su paso por el reality 'Secret Story'. Quizás por coquetería, ahora que acumula horas de televisión, la periodista se ha sometido a unos retoques estéticos en una conocida clínica madrileña. El resultado te lo mostramos en estas fotos, cuando todavía lucía la cara algo amoratada.

Días antes de acudir al evento, Cristina paseaba por Madrid con la cara todavía algo amoratada por los retoques. Agencia

La periodista se ha hecho un pequeño retoque en la nariz y ha aprovechado para corregir sus orejas con la intención de que estén más pegadas a la cabeza (otoplastia). Ella misma escribió en su instagram que se cogía unos días libres para pasar por quirófano, aunque no especificó qué pensaba hacerse.

No irá a ’Supervivientes’. Estaba en todas las quinielas, pero Cristina utilizó Twitter para negar la noticia. "No voy a ir a Honduras”, explicó. Agencia

No es la primera vez que recurre a la cirugía estética

En septiembre de 2022 confesó que se había sometido a una rinoplastia para estrecharse la nariz y también se había aumentado el pecho. "No he hablado nunca de operaciones, pero creo que hay que naturalizarlo. El pecho me lo operé. Nunca había tenido complejo. Siempre lo tuve bonito, pero había hecho mucho deporte, nos vamos haciendo mayores y, aunque no perdí la forma, sí perdí el volumen", explicó entonces.

Ahora Cristina Porta está sin pareja. Después de salir de ’Secret Story’, mantuvo una breve relación con Luca Onestini. Agencia

Cristina está atravesando un momento laboral muy dulce, aunque esa exposición no le está resultando fácil. Fichó por 'Sálvame' en diciembre de 2022 y hace unos días confesó que sus inicios en el programa fueron terribles. "Me resultó súper difícil, de decir 'no puedo'. Llegaba a mi casa y era un bajón. Los primeros días lloraba en mi soledad", confesó. Y añadió que a día de hoy sus sentimientos hacia el programa han cambiado: "Ahora me lo estoy pasando bien. Y aunque me toque a mí algo, me lo tomo a risa y digo 'bueno, no pasa nada, sé que no es verdad'. Tampoco me importan los haters. Los 'portistas' valen por mil".

Desde luego, sus seguidores nunca la dejan sola y aplaudieron en redes la actuación de Cristina en su tarde más difícil: cuando se enfrentó a Marta Riesco en un directo. Las dos cubrían en Las Ventas un evento al que acudió José Ortega Cano. Cuando Porta intentó lanzarle preguntas al torero, Riesco también quiso hacer a la vez su trabajo creándose una situación muy incómoda. El enfrentamiento entre ellas fue tan brutal que Mediaset decidió no colgar el momento en la web de Telecinco. Después del polémico directo, la novia de Antonio David Flores ha sido vetada, con otros 12 personajes, en Mediaset.