Ana Boyer ha vivido uno de los días más complicados de su vida el pasado 24 de febrero cuando fue conocedora de la fatídica noticia: la muerte de su hermana, Laura Boyer, a sus 57 años. Desde que se conociera la noticia, la hija de Isabel Preysler no ha dado ningún tipo de señal de vida en las redes sociales dejando un sonoro silencio en el que tampoco ha hecho mención a la noticia ni ha dado el pésame públicamente a ninguno de los miembros de su familia. Y es que, Ana y Laura no tenían apenas relación desde muy jóvenes. "Es que nunca he tenido relación con ella. Su madre se preocupa desde muy pequeña de que Ana no nos tuviera cariño ni a mi hermano ni a mí", llegó a decir Laura Boyer años atrás, en referencia a Isabel Preysler.

Sin embargo, un día después de la noticia, Ana Boyer ha publicado una imagen en sus redes sociales donde ha dejado ver cuál está siendo su prioridad en estos momentos: sus hijos.



Instagram

Con uno de sus hijos acostado en la cama y un texto en el que se leía 'saturday mood' (espíritu del sábado), Ana Boyer hacía toda una declaración de intenciones y es que después de que no hiciera acto de presencia en el tanatorio, esta imagen muestra que tampoco tiene intención de acudir al entierro que se producirá este sábado pues se encuentra volcada en su familia. Eso sí, lo que no se conoce es si ha tenido algún tipo de conversación privada con sus sobrinos. Una intención que sentenciaba con la imagen desde la grada, junto a su marido, la final de tenis de Doha.

Instagram

Laura Boyer era Licenciada en Economía y en Fotografía y Dirección y Guion Cinematográfico habiendo desarrollado parte de su carrera profesional en el campo de la economía, siguiendo los pasos de su padre, y fue directora adjunta en Puerto 2000.