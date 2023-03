Lourdes Montes da un consejo a Tamara Falcó sobre su próxima boda. La diseñadora ha viajado hasta Las Rozas, en Madrid, para inaugurar un nuevo centro Moonz en la localidad, locales especializados en ortodoncia infantil y odontopediatría. Allí, la mujer de Fran Rivera no descartó ampliar la familia y darle un hermanito a sus hijos Carmen y Curro. "Si viene otro felices y si no estamos encantados con dos" comentó y reveló cómo compatibiliza su vida laboral y familiar. "Intento organizarme. Ahora me resulta más complicado por la época en la que estamos de campaña pero normalmente intento estar las tardes en casa. Estar también los fines de semana con ellos. El tiempo pasa tan rápido", dijo.

En el vídeo de la parte superior, Lourdes Montes, diseñadora de moda aunque ahora está centrada en los trajes de flamenca,da un consejo a Tamara Falcó ante su próxima boda con Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón ha elegido a la firma española Sophie et Voilà para su vestido de novia y ya ha viajado a Bilbao, sede de la marca, para las primeras pruebas aunque el modelo elegido podría no gustarle a su madre Isabel Preysler. ¡Dale al play y descubre su consejo!

Jesus Briones

"Yo ahora no hago bodas y, como consejo, creo que al final la novia se tiene que encontrar ella, que no esté disfrazada, que se sienta como ella va habitualmente, dentro de su estilo porque sino creo que es difícil disfrutar, si te sientes guapa y te sientes bien, eso se transmite", comentó Lourdes Montes sobre la elección del vestido de boda de Tamara Falcó. Además, la mujer de Fran Rivera, que compartió su receta favorita de pasta con berberechos, también desveló cómo se cuida. "Para mí el deporte me sienta muy bien anímicamente, emocionalmente, entonces siempre saco mi ratito. Llevo ya seis meses haciendo yoga y estoy feliz. No lo había probado nunca y la verdad que es una disciplina que me está encantando y me encuentro muy bien en todos los sentidos. Pues eso, corriendo como todas..." y explica que lleva una alimentación sana pero sin obsesionarse. "Me gusta mucho la verdura y, por ejemplo, la prefiero a la pizza pero también tengo mis caprichitos como el chocolate, que me los permito. Dentro de un orden puedes comer de todo", añadió.