Alba Díaz y su novio, Alberto García, presumen de amor. Tras su fallida relación con Javier Calle, no habíamos vuelto a ver a la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal tan enamorada. Pero Cupido ha vuelto a disparar su flechas y la joven vuelve a estar 'in love'. Súper cariñosa e ilusionada la vimos hace unos días en la campo de fútbol del Rayo Vallecano junto a su nuevo novio: el futbolista, Alberto García, del equipo de fútbol sala El Pozo Murcia Costa Cálida FS. Tiene 25 años, es sevillano y empezaron a salir el pasado verano. Al parecer, les presentaron unos amigos en común y desde entonces no se han separado, aunque no ha sido hasta hace poco más de un mes, cuando ella ha confirmado su relación sentimental. En esta ocasión, les acompañaban su amiga Ingrid Sanz Asensio, que se convirtió en mamá en enero, y su padre, Fernando Sanz, ya que sobre el terreno de juego jugaba la pareja de Ingrid, Hassaine Daouadji.

Agencias

Durante el tiempo que duró el partido de fútbol, Alba Díaz y su novio, que iban muy conjuntados con looks deportivos, se mostraron súper cariñosos, besos por aquí, abrazos por allá y un sinfín de muestras de cariño que evidenciaban el buen momento que atraviesan. La joven además está feliz por su padre, que acaba de reconciliarse con Manuel Benítez, al que la influencer ya conoce aunque, como reveló su madre Vicky Martín Berrocal, se negó a conocerle hasta que el veterano torero no conociera a su padre.

Una pareja de enamorados

Gtres

Durante el tiempo que duró el partido de fútbol, Alba Díaz y Alberto García no dejaron de regalarse muestras de cariño. En un momento ella le agarró y le besó.