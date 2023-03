Boris Izaguirre ha confesado que él es el culpable de su enfado con Tamara Falcó. El escritor ha acudido a un evento en el que le han preguntado cómo es actualmente su relación con la marquesa de Griñón y él no ha dudado en responder con toda sinceridad. "Actualmente nosotros estamos distanciados por un artículo muy equivocado de mi parte", comenzaba explicando Boris, entonando claramente el 'mea culpa'. Además, añade que su error ha impedido que hayan podido tener una conversación y que tienen una charla pendiente.

Todo comenzó con unas declaraciones de la marquesa de Griñón vertidas en un congreso religioso, que muchos entendieron como una ataque al colectivo LGTBI+. Fue entonces cuando Boris escribió un artículo del que se encuentra muy arrepentido. Ambos se conocen desde que Tamara era pequeña y Boris Izaguirre reconoce haberla visto crecer.

Por eso sería muy triste que el escritor y presentador no estuviese presente en el enlace de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Aunque parece que así será finalmente pues ya se encuentra cerrada la lista de invitados y se han enviado ya todas las invitaciones. Si Boris aún no ha recibido su invitación puede que no acude a la boda de la que fuera su gran amiga.

"Estoy muy pendiente como todos vosotros y le deseo toda la felicidad, pero no sé si estoy invitado", expresaba el presentador dejando claro que su presencia aún está en el aire pero manifestando que tiene muchas ganas de una reconciliación con la marquesa de Griñón y que se encuentra muy arrepentido de sus palabras. ¿Tendrán finalmente esa conversación antes del 8 de julio?