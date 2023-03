Exministro, expresentador de Informativos, excolaborador de corazón, y ahora escritor y librero. Máximo Huerta es uno de los talentos más eclécticos que existen y tras una larga trayectoria en la televisión donde hizo carrera en programas junto a Ana Rosa Quintana, entre otros, se ha lanzado a abrir una librería en Buñol, su pueblo natal, un emprendimiento que le ha llevado a vivir una de las etapas más emotivas de su vida. Recordando sus inicios ha vuelto a sus raíces y lo ha hecho en una etapa complicada pues está cuidando de su madre: "Ahora mismo estoy pasando un momento difícil cuidando de mi madre, pero a la vez doy las gracias por poder hacerlo, me arrepentiría toda la vida si no estuviera ahora con ella".

Para poder hacerlo, Máximo se ha apoyado mucho en su pareja, Juan, en quien confía como socio de su librería y como su mayor apoyo emocional y es que, ha revelado en una entrevista en Deluxe, que está "enamorado como el primer día". Así, se ha animado a contar cómo se conocieron.

Telecinco

"El amor no se busca, el amor es como cuando vas a hacer la compra, tienes que ir ya comido porque si no acabas comprando cualquier guarrería que no necesitas", confesaba Máximo defendiendo su carácter enamoradizo. Una creencia que se ha afianzado aún más desde que conoció a Juan con quien mantiene una relación desde hace cinco años, y es que no fue buscado, sino que un amigo en común les presentó y surgió la chispa: "Ese día nos vimos y sin más, pero a los pocos días vino a una presentación de un libro mío aquí en Madrid y después de aquello empezamos a quedar".



Aunque no fue un flechazo, sí ha explicado que desde el primer momento le gustó y que empezó a sentir por él "en el primer vino". Desde entonces están juntos y él ha dejado su tierra para ayudarlo en la librería, eso sí, ha confesado que no es nada romántico y que ninguno dio el primer paso como tal sino que todo fue surgiendo: "yo lo que pregunto mucho por inseguridades infantiles mías es '¿me quieres?' y él me dice '¿crees que si no estaría aquí en Buñol con una madre enferma, una librería, lejos de mi casa, con otros amigos, otro idioma, incluso...?' Él hace la vida normal, fácil".