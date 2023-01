Máximo Huerta se ha sincerado sobre su vida y su infancia con Risto Mejide en su programa 'Viajando con Chester'. El periodista ha hablado de varios temas como la relación que mantenía con su padre o su anécdota con el rey Felipe VI cuando recogió la cartera como ministro en 2018. Máximo se ha sincerado sobre la enfermedad de su madre y "el carácter complicado" de su padre. El escritor vive ahora volcado en su trabajo, en la librería que acaba de abrir y en su madre

"Me gustan los bares igual que a mi padre. Beber no. Mi padre llegaba ya mal a casa cuando tenía 30. Era un caballo desbocado, sin jinete. El ruido de las llaves lo recuerdo yo, pero no por el ruido, sino por el silencio que provocaba", confesaba el invitado del Chester, y añadía que "veía como venía y se iba a su habitación a escribir".

Ha sido un programa muy intenso en el que también Carmen Cervera ha hablado de su vida, de amores, de su hijo y de su relación con el arte.

Máximo Huerta ha retratado una infancia algo complicada. "No hablábamos, tuve que entender que los te quiero eran un mira el aceite del coche o cambia las bujías", expresaba el valenciano muy abiertamente de su padre. En este sentido, aseguraba que "sabía que su padre le ha querido" pero que "nunca que se lo ha dicho": "Me he enterado por el bar. Mi madre me mandaba a buscarlo al bar", le decía a Risto, que se ha separado de Laura Escanes.

También relató un recuerdo con su padre, que tenía alzheimer y en los últimos días de vida no podía subir las escaleras: "La vejez era dura para los dos. Yo le dije: ‘Joder, papá, con la mala hostia que has tenido siempre ¡Sube!’ No era el momento de decir eso, pero se giró y me dijo un perdón que era por toda la vida. Como con carácter retroactivo. A mí me sonó a ‘hijo, perdona. Fue de verdad y a mí ya me quedó paz", explicaba.

