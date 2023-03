Kiko Matamoros revela la reconversión a la que se ha sometido para casarse por la iglesia. El colaborador de 'Sálvame' y su novia, Marta López Álamo, hablan de su relación en 'Amar para vivir' su videopodcast de Mtmad y, en la segunda entrega, dan algunos detalles de su próxima boda. La pareja protagonizará una de las bodas de los famosos que más darán que hablar en 2023 y se casa el próximo 2 de junio tras cuatro años de amor y han confesado que, durante su preparación, están teniendo algunos desencuentros aunque hay una cosa que tiene clara y es que su matrimonio será religioso. Es la primera vez que Kiko Matamoros, que ha estado casado con anterioridad en dos ocasiones con Marián Flores y Makoke, se case por la Iglesia y la modelo desvela en Mtmad que ya están acudiendo a los cursillos prematrimoniales. "Estamos haciendo todavía el curso porque lo estamos haciendo de manera individual como hace muchísima gente y se hace con las personas que así lo quieren. Yo no iba con una idea preconcebida pero él sí (yo creía que iba a aprender el catecismo otra vez y no es así apunta Matamoros). Tú le ves hablando con el padre y yo creo que el padre la he dado otra visión de lo que era casarse por la iglesia", revela Marta sobre la 'reconversión' de su novio que, durante años, se ha declarado 'no creyente' y ahora va a contraer matrimonio religioso.

Mtmad

En su videopodcast 'Amar para vivir', Kiko Matamoros explica por qué se casa por la iglesia y el motivo de su 'reconversión'. "A mí banalizar con estas cosas no me gusta y no te lo digo a tí (en referencia a Marta) sino a la gente que nos está viendo porque muchos dirán éste que se ha declarado ateo muchas veces y tal.. Yo me caso por la iglesia uno porque es su voluntad y quiero atenderla y dos de esa forma de entender la relación también he entendido que era necesario no defraudarme a mí mismo que al final yo creo que Dios eres tú, tú, tú y al final Dios es amor", desvela. Si en la entrega anterior comentaron si les afectaba su diferencia de edad, ahora charlan sobre su decisión de casarse por la iglesia.

Kiko Matamoros también desvela algunos detalles de lo que está aprendiendo en el curso prematrimonial y de su nueva visión sobre Dios. Por su parte, Marta López Álamo opina sobre el cambio de mentalidad de su prometido y la relación que el colaborador mantiene con el padre de la modelo.