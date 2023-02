Kiko Matamoros y Marta López Álamo están afianzando su relación a pesar de las críticas, y es que la pareja ha dado una sorpresa pre-boda con la que no contábamos: un proyecto profesional conjunto, que no es otra cosa que un videopodcast que se va a llamar 'Amar para vivir'. Los tortolitos se han animado a abrirse en canal cada semana, y en este diario semanal, tal y como desvelan desde la plataforma de mtmad, "echarán la vista al pasado, contarán anécdotas exclusivas, se reirán, se emocionarán y tendrán alguna que otra diferencia de opinión, mostrando su lado más humano y natural". El estreno será el próximo 28 de febrero, y ya han levantado polvareda con la promo que han lanzado.



En el corto pero intenso vídeo que han mostrado como avance, se puede ver a Marta y Kiko, muy cómodos, hablando de cómo se conocieron, lo que pensaron el uno del otro nada más conocerse, cómo se enfrentan a las críticas o cómo está su relación ahora, que Kiko no tiene problema en calificar: "Estos cuatro años viviendo con Marta me han parecido los más bonitos de mi vida", se ha sincerado, aunque también han vivido momentos no tan bonitos: "A mí me llaman asaltacunas", ha dicho Kiko. "A mí me llaman muchas más cosas que a ti", añadía ella.

Mediaset

Sin duda, una de las frases más polémicas ha sido la que ha dicho Kiko sobre el fin de su relación: "Nuestra relación, aunque es real, evidentemente, creo que tiene fecha de caducidad". Unas palabras que recuerdan mucho a las que dijo Risto Mejide sobre su matrimonio con Laura Escanes en el podcast que también tenían en común: "Todo lo que empieza, tiene que acabar". Unas palabras que no sentaron nada bien a Laura, pero que sirvieron casi como premonición, pues unas semanas después la pareja anunciaba su separación.