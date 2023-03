En 'La isla de las tentaciones' muchos han sucumbido a los encantos de sus solteros, como es el caso de Naomi Asensi, que tras ver las imágenes de su novio Adrián Blanch con Keyla Suárez, no ha podido resistirse a los encantos de su tentador favorito Manu Napoli y ha caído en la tentación.

Todo comenzaba cuando ella volvía de la hoguera y se reunía con el italiano en el jardín de la Villa para confesarle que "estaba triste" por el beso entre su novio y su tentadora, a lo que Napoli le ha respondido que "él estaba ahí para alegrarla". Acto seguido, se miraban fijamente y para sorpresa de muchos, se fundían en pasional beso.

Esta no es la primera vez que vemos en acción a Napoli delante de una cámara. En 2018 se presentó al programa presentado por Emma García 'Mujeres y hombres y viceversa' para encontrar encontrar el amor. Durante su paso por este espacio, fue uno de los pretendientes de Violeta Magriñán, ambos mantuvieron una relación muy intensa pero todo cambió cuando ella comenzó a sentir más por otro de sus chicos: Pedro.

Napoli se mostraba muy triste por esto, pero para la valenciana -que fue mamá en 2022- su reacción era desmesurada y aseguró que algo estaba ocultando. Y como dice el refrán, "ojo de loca no se equivoca", y explotó la bomba. El italiano se estaba saltando las normas del programa, mientras pretendía a Violeta se mandaba mensajes con otras chicas de Valencia: "El problema es que Manu tiene muchas pretendientas fuera. Es un poco torpe porque siendo de la misma ciudad me llegan cosas", explicó. Por este motivo, Violeta dejó de conocer a Manu: "Me parece que es un buen chico y le deseo lo mejor", concluyó.