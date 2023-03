La actual edición de 'La isla de las tentaciones' está que arde y nos ofrece diferente tramas entre los concursantes de La isla. Pero no solo eso entres las novedades es que esta temporada en los debates participan directamente los propios implicados en ellas, como ha sido el caso de Adrián Blanch, que ha tenido un pequeño encontronazo con Marta Peñate.

Adrián Blanch entró a Republica Dominicana acompañado de su novia Naomi Asensi. Su separación en el programa fue más que comentada ya que en un primer momento parecía que la tentadora favorita de él era Jennifer -quien había protagonizado un rifirrafe con la valenciana- pero poco a poco, Adrián se fue acercando a Keyla Suárez, y lo que parecía una amistad a simple vista ha terminado en un tórrido beso en su cuarto.

Este martes 28 de febrero, Adrián se enfrenta a esas imágenes desde el plató de 'La isla de las tentaciones' y tras su proyección, Marta Peñate no ha dudado en reaccionar: "Ahora tienes que explicar esto, ¿ahí te jaquearon el cerebro? Después de los pollos que has armado y llorar, hacer esto", ha asegurado, a lo que Adrián le ha respondido que después de hoguera "venía destrozado" y que "no le apetecía nada", algo que la canaria ha cuestionado. Y es que Marta no tiene pelos en la lengua para hablar de los concursantes ni de ella misma; de hecho, Marta Peñate ha confesado sus deseos de ser madre y los problemas que tiene.

La novia de Tony ha señalado la injusticia que tuvo con Naomi cuando la semana pasada visitó el plató ya que a su parecer le dio más cana que a Adrián. Asimismo, le ha dicho al concursante que "le ve más débil y a ella más fuerte": "Me has hecho la cama, me has hecho creer que eras un señor de los pies a la cabeza y de repente toma beso y cuernos", le ha dicho Marta, y en este sentido, Adrián le ha contestado que "todas las personas se equivocan en esta vida" y le ha lanzado una pullita: "Tú también te has equivocado", decía.