Kiko Matamoros y Marta López Álamo están un paso más cerca de pasar por el altar. El 2 de junio, fecha elegida por la pareja para darse el 'sí, quiero', está cada día más próximo en el horizonte, y aunque ambos han confesado en el podcast 'Amar para vivir' que hay cosas aún en las que no se ponen de acuerdo, en lo importante encajan a la perfección porque se quieren y se respetan. Tanto, que Kiko Matamoros ha hecho un curso por la Iglesia para poder casarse por la tradición cristiana, tal y como quería Marta: "Lo he hecho sobre todo por ella, porque quería y lo hago para cumplir con esa voluntad", ha dicho Kiko, que aunque ha confesado que siempre ha sido "filosóficamente creyente", ahora, tras la charla con el párroco, ha entendido lo que significa casarse por la Iglesia. ¿Pero qué opinan los hijos de Kiko del enlace y todos estos preparativos?



Podría parecer que hay algunos de sus hijos que no estarían de acuerdo, pero según sus palabras, todos están contentos por verle a él precisamente tan feliz: "Mis amigos, mis hermanos y mis hijos están contentos e ilusionados con la boda, porque si me ven a mí feliz, ellos están felices", ha confesado. Aún así, da la impresión de que Kiko ha hablado a muy grandes rasgos, porque lo cierto es que su relación con su hija mayor (Lucía) y sus hijas pequeñas (Irene y Anita) es bastante escasa. De hecho, con Anita apenas tiene trato ya desde que se separara de Makoke y empezara su relación con Marta, con la que Anita tuvo algunos desencuentros: "A mi hija la quiero como quiero al resto de mis hijos, y supongo que tarde o temprano tendremos que encontrarnos y reencontrarnos e intentar poner solución a nuestra separación", llegó a apuntar en 'Sálvame'.

Mediaset

Es el tercer matrimonio para Kiko

El colaborador de televisión está muy ilusionado con su enlace, pero es normal que para él ya no tenga ningún misterio, algo que le achaca Marta: ella no ve normal que no esté nervioso cuando ella sí, pero Kiko lo ataja en seguida: "Eso también va en la personalidad de cada uno: yo soy más frío y más calmado", ha confesado en el podcast para quitarle hierro al asunto, y es que también ha confesado que el día más importante de su vida no será su boda, sino que fue el día que se enamoró de ella: "Tengo claro que es la boda de mi vida, la boda que siempre he deseado, y llega cundo cumplimos 4 años de relación como pareja. Tengo clarísimo lo que quiero y cómo lo quiero". aseguraba Kiko.

Él ya ha estado casado en dos ocasiones: con Marian Flores (madre de sus primeros cuatro hijos) y con Makoke (madre de su hija Anita), con la que rompió dos años después de contraer matrimonio a pesar de que llevaban 20 años juntos.