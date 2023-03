Encontrar piso en Madrid se ha convertido para muchos en una misión casi imposible, pero Mayka Rivera ha tenido mucha suerte. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha dejado atrás su pisito de Rivas-Vaciamadrid para comenzar una nueva etapa, y ahora se ha mudado prácticamente a la otra punta: a San Sebastián de los Reyes. La joven murciana quiere seguir viviendo en la capital, ya que ahí es donde se concentra la mayor parte de su trabajo, pero ante la imposibilidad de encontrar buenos apartamentos ha tenido que tirar de agenda, y aprovechando que un buen amigo suyo quería buscarse otra cosa, se ha mudado ni más ni menos ¡que al antiguo piso de Iván González!

Iván ya nos enseñó su casa en su canal de mtmad, y ahora es Mayka la que lo está poniendo a su gusto. Por el momento, tiene todo manga por hombro, pero ha querido hacer un 'house tour' para sus seguidores, y nos ha colado a todos en su nueva morada: un pequeño dúplex (más pequeño que su piso anterior) en el que va a pasar una temporada, porque ha dejado claro: "Es un piso que está bien para un tiempo, pero no me veo para siempre aquí, porque me agobiaría mucho, aunque está bien como piso de soltera o para una pareja", ha indicado. Mayka ha cogido ese piso para ella, aunque su novio, el también influencer Alejandro Bernardos, también tiene muchas de sus cosas allí para cuando se queda a dormir.

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Nada más entrar, el piso completamente diáfano, y tiene el salón y la cocina integrados. Todo está lleno de cajas y ropa hasta que vean cómo ordenan todo, y es que está siendo un poco caos: "A veces tengo que abrir y cerrar todos los armarios porque no me acuerdo de dónde he puesto las cosas", ha dicho Mayka con humor.

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Las escaleras conducen a la habitación y el baño, que es el único 'pero' que le pone al piso (además de no tener terraza o trastero): "Es lo único malo que le veo. Estaría bien tener un baño para invitados abajo, pero es lo que hay", ha reconocido. Aunque sin duda, cree que las vistas son lo mejor: el gran ventanal y la altura del piso ofrecen mucha luz y una buena visión de la zona, que permite ver el horizonte hasta donde alcanza la vista.