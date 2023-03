La historia de amor de Albert Barranco y Tania Déniz parece que llega buen puerto, y es que a pesar de que sólo llevan unos pocos meses saliendo, los dos están en un momento muy dulce de su relación: no llevan ni medio año y ya están haciendo grandes planes de futuro, y ahora que Tania ha estrenado su canal de mtmad, donde piensa confesarse cada semana y compartir los momentos más importantes de su vida, ha revelado algo que llevaba dándole vueltas a la cabeza bastante tiempo: se ha mudado a Barcelona.

Tania, que quedó semifinalista en 'Pesadilla en el paraíso 2', ya le confirmó a Sandra Barneda que quería irse a la Ciudad Condal, y dicho y hecho. Pero es que además ahora incluso ha bromeado con casarse con su chico. ¿Habrá o no habrá boda? Ella se lo toma a 'guasa', pero parece que está tan segura de su relación que no le importaría, y habla de que vendrán muchas sorpresas: "Muchos dirán que vamos muy rápido, que llevamos poco tiempo... pero al final el tiempo da igual, la cosa es como tú lo vivas. Yo soy muy intensa y él también es muy intenso, y a mí me da igual lo que digan. Como ya dije, si me sale casarme mañana, me caso", ha revelado.

Mediaset

Lo cierto es que ambos están muy bien (algo que demostraron con su 'edredoning' en el reality). Tania también ha contado que, por el momento, no han tenido ninguna bronca gorda, algo que es muy buena señal: "Yo soy de mecha corta y él es más tranquilo, así que no hemos tenido peleas como tal. Sí que hemos discutido por cositas, como todo el mundo, pero no nos enfadamos. Por ejemplo, los dos siempre llegamos tarde a todas partes, y yo no me puedo enfadar con él porque llegamos tarde... porque también es culpa mía", ha dicho con mucho humor.

Mediaset

De momento, Tania no ha querido revelar nada de cuales son esas sorpresas que tiene preparadas. ¿Una nueva casa para vivir juntos? ¿Compromiso? ¿Fecundación in-vitro como Marta Peñate? Cualquier cosa nos esperamos ya... ¡estaremos muy pendientes!