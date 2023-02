Tania Deniz ha sido la finalista por excelencia de Pesadilla en el paraíso. La ex de La isla de las tentaciones fue coronada como subcampeona de la segunda edición, un puesto que ha asegurado llevar con "orgullo" en el debate final del concurso. En este concurso hemos podido conocer un poco más a la joven, conocida hasta ahora por su perfil como tiktoker y su affaire con Hugo Paz con quien fue infiel a su ex, Samu, en la Isla quien a su vez también le fue infiel a ella. Ahora, la joven ha dado conocer su historia, su dura relación con su padre y el buen momento sentimental que vive mostrando lo enamorada que está de Albert Barranco, el ex Superviviente.

Durante su estancia en el concurso, Tania no ha parado de hablar de él por lo que el programa le dio al catalán la oportunidad de pasar una semana en el concurso conviviendo con todos los granjeros, algo que aceptó protagonizando el primer (y único) edredoning de la edición.

A pesar de los escasos 3 meses que llevan juntos, la relación parece estar de lo más consolidada por lo que Carlos Sobera no ha dudado en preguntarle sus planes de futuro como pareja, a lo que Tania estaba muy segura: "vivir juntos, por supuesto". Sin embargo hay un problema logístico y es que ella es de Tenerife y él de Barcelona: "Seguramente me iré a Barcelona porque me lían fácil".

Unas declaraciones tras las que el presentador tenía una clara decisión: "entonces ya os podéis ir a República Dominicana. Me ha dicho Sandra que ya está todo listo para podáis ir", en clara referencia a si participaría en La isla de las tentaciones, como Maite Galdeano haría. "Me da algo. De momento necesito calma, déjame ubicarme", respondía entre risas Tania quien descartaba volver de nuevo al reality (al menos por ahora).