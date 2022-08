Marta Peñate confesó hace unos meses, antes de irse a 'Supervivientes 2022', que estaba dispuesta a estrenar maternidad en breve con o sin Tony Spina, y esa noticia la confirmaba este martes en 'Sálvame', donde ha desvelado que será en septiembre cuando se someta a un tratamiento de fertilización in vitro. Debido a los problemas de salud que padece, Marta necesita algo de ayuda para poder quedarse embarazada y tener un bebé de forma natural, pero está dispuesta a todo para traer al mundo a su primer hijo.

La ex superviviente, que también habló de estos problemas para quedarse embarazada en 'Supervivientes', contó hace unos meses que tiene problemas nefrológicos -le extirparon un riñón-, y además tiene el útero bicorne en retroversión, lo que no le hace infértil, pero sí le supone un problema para poder quedarse encinta. "Quiero ir a la clínica de fertilidad para que me vean y me digan lo que tengo que hacer", confesaba en su canal de mtmad en enero, y es que por fin se ve preparada para ser madre junto a Tony: "Nunca he tenido una pareja con la que me viera 100% como para decir 'quiero ser madre', porque siempre encontraba 'taras' en mis ex... pero con Tony, de repente, no me preguntéis cómo, se me encendió la luz de ser madre, y tengo ya súper asumido en mi mente que (el bebé) tiene que tener mi nariz, mi boca, mis orejas... pero los ojos de Tony", añadió. ¿Habrá pensado ya en nombres? Aquí le dejamos una lista con 300 nombres de niño originales y 350 nombres de niña bonitos y poco comunes para que vayan dándole una vuelta.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La pareja ha pospuesto, así, sus planes de casarse a pesar de que Tony ya le pidió matrimonio y se habían puesto manos a la obra con los preparativos de la boda. También se han ido ya juntos a una casa nueva más grande, pero Marta prefiere tener primero un bebé y luego organizar la boda: "Para mi familia es un poco pecado, pero no me voy a casar antes. No quiero casarme primero, quiero tener un hijo", dijo en 'Sálvame', ya que, aunque la boda es un trabajazo, teme esperar mucho: "Tengo ilusión y como tengo que hacer muchas pruebas y muchas cosas, no quiero atrasarlo mucho".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Marta cumplirá, así, su deseo de ser madre pronto, y es que ella misma reveló que no iba a esperar a los '30 y largos' para tener un hijo: "Quiero ser madre con 32... o con 33. Pero tampoco voy a esperar a los 36". Y dicho y hecho: Marta cumplirá los 32 el próximo mes de noviembre, y si todo sale según lo planeado, tendrá a su primer hijo en brazos en 2023.