La sorpresiva relación entre Albert Barranco y Tania Deniz ha dado lugar a todo tipo de rumores generando una división de opiniones entre los que apoyan la relación y quienes dudan de que en tan poco tiempo hayan podido solidificar una relación amorosa, sobre todo, después de que Tania haya pasado por una tormentosa ruptura con Samuel. Por eso Barranco no ha dudado en abrirse en canal para responder como nunca a todas las dudas y críticas explicando qué es lo que siente ahora mismo por su chica y qué es lo que más le llamó la atención.



"Al principio quería desaparecer porque no era normal sentir lo que estaba sintiendo por ella tan pronto pero finalmente decidí hacer caso a mi corazón", ha explicaba Albert quien ha confesado que este 5 de febrero cumplen 3 meses de relación, confirmando que comenzaron a estar juntos oficialmente a inicios de diciembre.

Telecinco

Además, Barranco no ha tenido problema en explicar qué fue realmente lo que le llamó tanto la atención de Tania para decidirse a escuchar su corazón y no la cabeza: "En el momento en el que empezamos en serio me dejo llevar porque creo que al final ella también se está dejando llevar, que es lo que creo que me hace cambiar de opinión". Una decisión impulsada también por la forma de ser de la joven: "Lo que más me gusta de ella es su personalidad y cómo me trata".

Todo ello ha llevado a Sandra Barneda a preguntarle directamente el nivel de miedo que tiene con respecto a los problemas que puedan tener en un futuro. "No tengo miedo", ha sentenciado, "porque soy una persona que cuando estoy con alguien doy cien por cien lo que tengo porque creo que cuando dar todo de ti solo ganas. Ella está enamorada de mi porque me lo ha dicho y ella no es una persona que baila el agua".

Así, ha sido muy tajante: "Aunque no tengo la edad que tiene ella, tengo claro cuál es mi futuro y mi futuro es estar con ella le pese a quien le pese". Y es que actualmente ha decidido ser claro en sus sentimientos después de muchos problemas: "Yo soy una persona que se callaba muchas cosas y muchas eran sentimientos bonitos hacia otras personas y me ha hecho perder a personas que si yo les hubiese dicho esto no les hubiera perdido. Era una persona que no quería decir las cosas si no sabía si la otra persona sentía lo mismo".