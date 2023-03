Mario Vaquerizo se ha sentado en el sillón con Paz Padilla en el programa 'Déjate querer' y ha dado una entrevista sin ningún tipo de filtro en el que ha hecho balance de su carrera profesional y de sus éxitos personales. Una conversación distendida en la que se vio claramente el buen ambiente y la conexión que existe entre Paz y Mario, pero, en un momento dado, el músico ha querido hacer una reflexión sobre la evolución, la libertad de expresión y la censura.

El marido de Alaska, sin ningún tipo de filtros, ha destacado que ahora tiene un gran sentimiento de represión ante las críticas y opiniones públicas. Y es que actualmente ha estado en el ojo del huracán la protagonizar una campaña publicitaria de la ciudad de Madrid que ha sido muy criticada. "Yo he ido a promocionar mi ciudad favorita, que es Madrid, y está exenta de cualquier connotación política", ha sentenciado.

Telecinco

"Vengo de una familia que han vivido la dictadura y te decían lo malo que era... yo ahora me siento identificado con mis abuelos. No puedes decir lo que piensas y aparentemente se supone que habíamos avanzado mucho", ha explicado el líder de las 'Nancys rubias', poniendo como ejemplo la Ley del menor. “Mi mujer, en ‘Pepi, Lucy y Bom’, tenía dieciséis años y no podría hacer esa película ahora. A mi suegra le habrían mandado a la cárcel por cosa del defensor del menor. Hay que coger las cosas en su justa medida. Estoy diciendo cosas incorrectas, pero yo es que soy políticamente incorrecto”.

En este punto, Paz Padilla ha mostrado su acuerdo con su invitado: “Tenemos que ser libres”. Ante esta situación, Vaquerizo ha señalado el peligro de la autocensura: "La autocensura es el mal de las personas que queremos ser libres. Debemos decírselo a los jóvenes, que ven como real lo que ven en redes sociales. Una opinión no es información”.