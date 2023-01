La vuelta de 'Viajando con Chester' ha supuesto un revulsivo para Risto Mejide. En las últimas semanas, su ruptura, la nueva relación de Laura Escanes o el hecho de saberse que su relación su madre no atraviesa su mejor momento quizá hayan sido platos difíciles de tragar, pero el presentador, centrado en el trabajo, está saliendo adelante. Su programa ha recibido un buen respaldo por parte de la audiencia, y sin embargo siempre hay cabida para la polémica, que él mismo ha avivado en sus redes sociales: se trata de la entrevista que este martes se emitió a Tita Cervera, en cuya 'promo' se anunciaba una pregunta, cuanto menos 'osada' del entrevistador a la baronesa sobre la paternidad de sus hijas (María del Carmen y Guadalupe Sabina), y si eran ciertos los rumores de que su hijo, Borja Thyssen, es el padre biológico. Una cuestión que siempre les ha sobrevolado por su gran parecido físico, pero a la que hasta ahora no se había enfrentado directamente.



La pregunta sobre las mellizas, que nacieron por gestación subrogada en 2007, quedaba en el aire con un silencio de Tita, claramente sorprendida, y un breve "las niñas tienen un padre", y cuando se esperaba con ganas esta emisión para ver si desarrollaba su respuesta, parece que desde la productora La Fábrica de la Tele se habría optado por eliminarlo completamente del minutado. Se desconocen los motivos que habrían llevado a la productora a hacer este cambio, o incluso si habría sido la propia Carmen la que ha pedido que finalmente no se emita.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El propio Risto, que se ha sentido censurado, ha compartido su enfado por esto, y ha publicado en su cuenta de Instagram una captura del diario El Mundo en el que se hacían eco del cambio en la emisión con un contundente mensaje: "No estoy PARA NADA de acuerdo con esta decisión", escribía, y adelantaba que explicaría este miércoles el porqué.

Risto Mejide Instagram

A pesar de esta polémica, la entrevista estuvo repleta de preguntas incisivas sobre su vida privada, sobre amor, desamor, infidelidades, familia y vivencias que muy pocos conocían. Con todo ello, el programa, que también incluía una entrevista a Máximo Huerta, ha registrado un 9,5% de share y 940.000 espectadores, una gran noticia que, sin embargo, ha celebrado con sabor agridulce.