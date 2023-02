Rosa López ha sido una de las primeras invitadas al nuevo programa de La1, Plan de tarde, el magazín de la televisión pública que presenta Toñi Moreno y que analizará la actualidad del corazón desde varios puntos de vista. Después de la visita de Blanca Paloma, nueva representante de España en Eurovisión a la que Rosa la aconsejaba disfrutar al máximo de su experiencia, Rosa se sentaba en el sillón para recordar su paso por el festival internacional que tanto marcó la historia de España en el certamen.

"Nunca veo nada, solo contigo", confesaba la artista bromeando a Toñi Moreno y es que coincidía que su última entrevista con la andaluza en el desaparecido programa 'Déjate querer' donde se hizo un repaso a su trayectoria vital y profesional. En esta ocasión, el vídeo se centraba en su éxito en 'Operación Triunfo' y su vida tras el concurso donde su padre, Eduardo, fue un gran protagonista. La cantante no podía evitar romperse al volver a verle en pantalla.

RTVE

Después de una larga enfermedad, Eduardo López fallecía en 2008, tan solo siete años después de la participación de su hija en el talent de La1, que no solo hizo famosa a Rosa sino también a él pues era su mayor defensor. "Todo el mundo le quería, incluso le querían más que a mi", bromeaba Rosa entre lágrimas tras fundirse en un abrazo con Toñi Moreno. "Tu padre estaría muy orgulloso del artista que eres y de la persona que te has convertido, porque te lo has currado", le decía Toñi al oído.

Entre lágrimas, Rosa se ha desecho en elogios a su padre. "Era alguien al que le gustaba ayudar y eso es algo que yo también he heredado porque me dedico a la música para ayudar a la gente", aseguraba la andaluza, "él sabía que la música me ayudaba, me venía bien aunque tuviera que sufrir en algunos momentos. Mi padre me traía a la realidad siempre".

Superado el momento más tenso de la entrevista, Rosa también ha tenido fuerzas para hablar de la última polémica en la que se ha visto envuelta: su relación con Chenoa. "Con Chenoa no estoy enfadada, dime tú porqué", ha asegurado entre risas la cantante confesando que uno de sus grandes problemas es que no sabe salir de algunas preguntas que le lanzan en las entrevistas. "Nos piden mucha empatía pero no con nosotros. No hay ley para los artistas tanto que hablamos de la salud mental... nos enfrentamos a preguntas que son capciosas, muy íntimas... y yo mandaría a la porra a muchos pero no lo hago".