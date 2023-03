Alejandra Rubio estalla contra Fiorella, la sobrina de Edmundo

Fiorella Vismara, sobrina de Edmundo Arrocet, ha visitado el plató de 'Fiesta'. La argentina ha explicado sin tapujos los motivos por los que ella cree que se rompió la pareja formada por su tío Edmundo y la presentadora María Teresa Campos. Fiorella ha dejado a todos helados al hablar de la presunta agresividad de la presentadora, algo que Alejandra no se ha tomado nada bien: "Mi tío rompió con María Teresa Campos por su agresividad, no solo por la verbal".

Unas palabras que hacían estallar a Alejandra Rubio: "Tú sabrás lo que dices, si pasas ciertos límites vas a salir perjudicada", le decía dejando claro que no iba a tolerar esa difamación sobre su abuela. Fiorella quería dejar claro que su tío no deja a Teresita por un mensaje sino que lo hizo a la cara y luego le mandó un mensaje para aclararlo.

"Edmundo se fue de viaje y le mandó un mensaje. Tenéis un cacao. Él termina con el mensaje y luego es cuando mi madre habla con él y le dice que hablen las cosas", ha señalado Alejandra Rubio. Mientras que Fiorella ha afirmado en que él habló del tema con la comunicadora.

"Edmundo le regalaba pantalones del chino a mi abuela"

Además, ha querido dejar claro que su tío siempre ha sido muy generoso con la presentadora. "Siempre le ha hecho muchos regalos. Es una persona muy detallista con ella. "Bueno, bueno, me voy a callar mejor... me voy a callar", comenzaba diciendo Alejandro

"Yo no digo nada, pero Edmundo le regalaba a mi abuela pantalones del chino, que me parece muy bien, pero que no digan que él le hacía regalazos . Mi abuela dejó de ponerse sus joyas buenas para ponerse bisutería que él le regalaba porque a ella le encantaba todo lo que él le diese". La sobrina del humorista contestaba con su versión sobre el tema: "Mi tío le compraba a tu abuela esas cosas porque a ella le gustaba esa tienda".