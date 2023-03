Anabel Pantoja sale a la calle en pijama y sabemos el motivo. La sobrina de Isabel Pantoja ya está en su casa de Gran Canaria tras el 'tsunami' provocado por su inesperada ruptura con Yulen Pereira. La joven, que hace unos días acudió a los premios Ídolo donde reveló si quería volver a encontrar el amor, ha viajado a su refugio canario para disfrutar de los Carnavales y, en sus Stories, ha explicado cómo está siendo su proceso para encontrar el mejor disfraz. "Toca preparar disfraz para este sábado. 3 años sin Carnavales, sin feria y sin Semana Santa. Este sábado va a ser muy especial, revivir y vivir con todos esta fiesta que es una de mis favoritas de la isla" escribió en sus redes sociales junto a una foto de su visita a una mítica tienda de disfraces de Maspalomas donde fue a comprar algunos de los elementos para su disfraz.

Además, tras dar nuevos datos sobre su ruptura en el 'Deluxe' y que Yulen Pereira hablara con 'Sálvame' sobre el final de su historia de amor y le deseara lo mejor, Anabel Pantoja ha compartido con sus más de 1,7 millones de seguidores el curioso estilismo que eligió para salir a la calle por una 'necesidad'.

@anabelpantoja00 Instagram

Anabel Pantoja siempre ha confesado su 'vicio' con el chocolate y, en plena noche y en pijama, salió de casa para comprar en una gasolinera cercana unas de sus chocolatinas favoritas como ella misma contó en sus Stories. Combinó su 'estilismo' con unas Crocs amarillas, los zuecos que arrasan entre las famosas. "Lo que tiene venir a la gasolinera en pijama" decía mientras mostraba el motivo de su salida y el 'look' elegido. No es la primera vez que su pasión por el chocolate y sus derivados le juega una 'mala pasada'. Durante su reciente estancia en Estados Unidos para acompañar a su tía en su gira, la influencer 'coló' unos sobrecitos de Cola-Cao en su equipaje porque allí no hay.